BPK Penabur Jakarta Gelar Computer Science Education Fair

Sabtu, 24 April 2021 | 11:43 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak dimulainya era perkembangan teknologi dan internet, dunia berubah begitu cepat. Segala sesuatu yang kita nikmati terjadi relatif pesat yakni hanya dalam kurun waktu 20 tahun belakangan. Penguasaan computer science pada abad 21 pun menjadi sangat dibutuhkan di segala sektor industri di Indonesia maupun dunia secara global.

Untuk itu, ditetapkanlah empat kompetensi yang wajib dipelajari di sekolah ke dalam kurikulum nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Bahasa Inggris, Statistika, Psikologi, dan Coding. Coding menjadi salah satu bagian dari computer science untuk mengembangkan kemampuan computational thinking peserta didik di Indonesia.

"Menyikapi hal tersebut, maka BPK Penabur Jakarta melakukan sebuah langkah yang lebih intens untuk menggarap kemampuan computational thinking peserta didik melalui ajang kompetisi coding. Kami berharap agar generasi penerus bangsa di masa depan menjadi pemain handal di bidang teknologi," ujar Ketua BPK Penabur Jakarta, Antono Yuwono melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/4/2021).

'K-12 Computer Science Education Fair 2021' dikatakan Antono Yuwono merupakan ajang perlombaan bagi peserta didik serta edukasi kepada orang tua, guna mengembangkan pengetahuan serta kemampuan computer science peserta didik ke depan.

"Karena ini event tahunan, jadi yang mau bergabung di tahun berikutnya, bisa bersiap-siap dari sekarang," tambah Antono Yuwono.

Sebanyak 1.211 peserta didik jenjang TK-SMA telah mendaftarkan diri sejak Februari hingga Maret 2021. Para peserta didik berasal dari berbagai daerah di Indonesia yakni Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Serang, Bandung, Purwokerto, Mojokerto, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, Jambi, Padang, Kutai, dan Samarinda

Penabur Kids Fest 'Indonesian Little Transformers' Peserta didik jenjang Taman Kanak-Kanak telah mendaftarkan diri mengikuti ‘Lomba Proyek Anak Pembelajaran Abad 21 Tingkat KB, TK A, dan TK B’, sekaligus pengumpulan video hasil karya mereka sesuai dengan tema yang diusung pada 31 Maret 2021. Untuk jenjang Kelompok Bermain (KB) tema yang diangkat adalah 'Science Project', TK A 'Save the Earth', dan TK B 'New Normal'.

“Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan 4C yakni creativity, critical thinking, collaboration, dan communication para peserta didik. Tema-tema yang diangkat juga tema yang dekat dengan anak.” jelas Margarita Inuk, Kepala Jenjang TKK Penabur Jakarta. Lomba tersebut merupakan rangkaian dari Penabur Kids Fest yang mengusung tema 'Indonesian Little Transformers'.

Selain perlombaan di atas, diadakan juga Code Olympiad yang ditujukan untuk peserta didik jenjang TK-SMA dengan tema 'New Normal Life'. Untuk jenjang TK perlombaan dibagi menjadi dua yakni Parents Team Up dan Solo Project. Para peserta telah mendaftarkan diri sejak 23 Maret 2021 dan sudah melewati babak semifinal untuk Solo Project dari 5 s/d 16 April 2021. Untuk Parents Team Up, pengumpulan project juga telah berjalan pada 11 April 2021.

Lalu, untuk jenjang SD-SMA pendaftaran sudah berlangsung sampai 15 Februari 2021 dan para peserta telah melewati tahapan semifinal pada 5 Maret 2021, serta pengumuman grand finalist pada 16 April 2021. Pada 24 April 2021 para peserta dari jenjang TK-SMA yang memasuki babak final pun mempresentasikan hasil karya mereka dihadapan dewan juri, dilanjutkan dengan pengumuman pemenang yang disiarkan langsung dari YouTube Channel BPK Penabur Jakarta.

Sebelum memasuki babak final dari Code Olympiad, BPK Penabur juga mengadakan diadakan Talk Show: 'Let’s Transform Children’s Future!' pada Sabtu (24/4/2021) pagi.

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung penuh seluruh aktivitas pendidikan yang mengantarkan putra-putri kita untuk menjadi hebat dan berakhlak mulia untuk kemajuan bangsa kita Indonesia dan kedamaian dunia. Kami akan mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan BPK Penabur ini," ujar Djajeng Baskoro, Widyaprada Ahli Utama dan Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Kemdikbud RI dalam talk show tersebut.

