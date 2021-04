Akuntan dari Indonesia Berkesempatan Belajar dan Berkarir di Kanada

Sabtu, 24 April 2021 | 18:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jumpa pers kerja sama London School of Accountancy and Finance (LSAF) sebagai Approved Learning partner ACCA Inggris bermitra dengan University Canada West (UCW) dari Vancouver, Kanada di Jakarta Sabtu 24 April 2021. (Foto: Dok )

Jakata, Beritasatu.com - London School of Accountancy and Finance (LSAF) sebagai approved learning partner Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Inggris bermitra dengan University Canada West (UCW) dari Vancouver, Kanada menciptakan jalur ekslusif bagi para akuntan dan calon akuntan dari Indonesia untuk belajar dan memiliki karir di Kanada.

"Program ini untuk peserta dari berbagai latar belakang termasuk lulusan sekolah, universitas, maupun karyawan dari perusahaan yang mengikuti program ACCA di Indonesia," kata CEO and Founder London School of Accountancy and Finance, Manish Gidwani dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Sabtu (24/4/2021).

Dia mengatakan LSAF yang didirikan pada tahun tahun 2013 diharapkan bisa membawa Indonesia dikenal sebagai sumber tenaga kerja profesional untuk bidang keuangan. "Saya melihat para CFO (chief financial officer) di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia rata-rata berasal dari negara lain seperti Australia, India dan Filipina" kata Manish.

Dia mengatakan dengan menjalankan program ACCA, UK yang diakui di 180 negara, LSAF berhasil menciptakan para profesional yang berkarir di perusahaan terkemuka seperti HSBC, Unilever, Prudential, BP, Saipem dan lain-lain. "Sekarang visi LSAF diperbesar, salah satunya menyiapkan akuntan Indonesia untuk bisa berkarir di Kanada," kata Manish.

Dalam program ini, akuntan lulusan LSAF akan mengikuti program ACCA dan MBA di kampus Vancouver UCW selama 1,5 tahun. Setelah lulus mendapatkan Post Graduate Working Permit (PGWP) selama 3 tahun. "Di Kanada, program Permanent Residence (PR) dengan Express Entry bisa menjadi pilihan peserta program ACCA UCW," kata dia.

UCW merupakan universitas berorientasi bisnis dan teknologi, yang menawarkan program pendidikan sarjana dan pascasarjana. UCW memberikan akses terluas bagi pelajar dari seluruh dunia untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan, serta berpartisipasi aktif dalam komunitas bisnis yang vibrant di Vancouver.

Presiden University Canada West Brock Dykeman mengatakan kemitraan LSAF dengan UCW melalui MBA-ACCA Pathway ini akan mempemudah pelajar maupun profesional dari Indonesia untuk mendapatkan dua gelar serta kesempatan berkarir di Kanada. “Melalui kerja sama dengan LSAF, kami mengajak para pelajar dan profesional dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia, untuk bergabung dalam almamater UCW,” ungkap dia.

Program ACCA UCW ini juga didukung oleh para rekanan universitas di Indonesia yang menjalankan program ACCA termasuk Universitas Indonesia, Trisakti School of Management, BINUS University and Atma Jaya University.

Menurut Dean of the Faculty of Economics and Business Atma Jaya Catholic University of Indonesia (AJCUI) Irenius Dwinanto Bimo, pihaknya bangga dan senang memiliki kerja sama dengan LSAF sebagai institusi yang dikelola oleh para professional, dan memiliki pandangan secara global dan memiliki program seperti ACCA dan MBA yang selalu dipebaharui sesuai kebutuhan Atma Jaya.

Sumber: BeritaSatu.com