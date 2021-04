48% Masyarakat Perkotaan Konsumsi Air Kemasan dan Isi Ulang

Minggu, 25 April 2021 | 17:02 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Depot Air Minum Isi Ulang, Sri Yusniati I. Sari mengatakan, saat ini sekitar 48% dari masyarakat menengah ke bawah di perkotaan menggunakan air kemasan dan isi ulang sebagai cara praktis untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam rumah tangganya. Sayangnya, masyarakat banyak yang memahami perbedaan kualitas air minum yang ada di pasaran.

“Akibat laju urbanisasi yang cepat, fenomena air minum isi ulang kian menjamur di perkotaan,” kata Sri pada kegiatan Kelas Jurnalis dengan tema “Peran Media Dalam Mengedukasi Masyarakat Mengenai Perilaku Hidup Bersih Melalui Pemahaman Air Minum Terstandarisasi belum lama ini.

Sebagaimana diketahui, kegiatan ini diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Alodokter sebagai salah satu upaya edukasi kepada masyarakat luas mengenai isu kesehatan terkait pentingnya perilaku mengonsumsi air minum yang layak, berkualitas dan terstandarisasi.

Sri menyebutkan, Pertumbuhan Depot Air Minum (DAM) di DKI Jakarta meningkat hingga 800%, dan didapatkan bahwa banyak air minum isi ulang memiliki kualitas yang rendah. Yang mana sekitar 40% galon isi ulang dan 25,3% keran outlet terdapat bakteri E. coli.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk berhati- hati karena masih banyak DAM yang tidak resmi dan tidak mematuhi standarisasi pemerintah. Ia mengingatkan bahwa air minum yang jernih dan tidak berasa belum tentu bebas dari bakteri,” ucapnya.

Selanjutnya, Deputy Chief of Party USAID Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) PLUS, Alifah Sri Lestari mengatakan, ada beberapa tantangan untuk menyediakan air layak minum di perkotaan dan salah satunya adalah distribusi air minum bersih yang belum merata, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Alifah menyebutkan, kelompok ini juga dipersulit dengan biaya sambung baru PDAM yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kata dia, diperlukan opsi layanan akses air layak minum dan terjangkau, seperti sambungan air minum di wilayah perkotaan dengan master meter dan SPAM komunal.

Kendati demikian, kata Alifah menuturkan, melihat infrastruktur dan kondisi pandemi yang belum kunjung pulih, masyarakat diharuskan untuk cepat mengoptimalkan perilaku hidup bersih, baik dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tubuh.

Sumber: BeritaSatu.com