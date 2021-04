Zenius Hadirkan Sistem Belajar Online yang Fokus pada Penalaran

Senin, 26 April 2021 | 08:06 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong semua sektor untuk melakukan inovasi. Khusus untuk sektor pendidikan, belajar tidak harus berada di kelas dan bertatap muka langsung dengan guru. Kini, belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan skema dalam jaringan atau daring.

Menjawab tantangan era disrupsi ini, Zenius hadir sebagai platform edukasi berbasis teknologi memiliki misi untuk membentuk individu Indonesia yang cerdas, cerah, dan asyik. Chief Education Officer Zenius, Sabda PS mengatakan, Zenius hadir sejak 2004 menawarkan solusi belajar online dan berfokus pada pemahaman konsep dan penalaran ilmiah.

Metode belajar yang Zenius terapkan berfokus pada pemahaman dasar materi dan pengembangan pola berpikir kritis.

Ia menyebutkan, kehadiran Zenius selama 16 tahun ini bukan fokus pada kecanggihan teknologi yang ditawarkan tetapi pada konsep dan metode belajar. Dengan demikian, sistem belajar yang ditawarkan efektif dan berfokus pada hal yang paling penting yakni kompetensi dasar atau fundamental skill.

“Kebetulan sekarang kan sudah ada asesmennya seperti AKM (asesmen kompetensi minimum, red). Nah dari sini kita bisa merangkai cerdas, cerah, dan asyik,” kata Sabda dalam dialog bersama Forum Wartawan Pendidikan Indonesia (Fortadik) bertajuk "Cerdas, Cerah, Asik, Pola Pikir untuk Masa Depan yang Kompetitif" akhir pekan lalu.

Sabda menyebutkan, cerdas berarti individu yang cerdas terlatih untuk memiliki pemikiran yang kritis daripada sekadar menghafal. Cerah berarti mereka memiliki kemampuan dasar yang membuat mereka lebih percaya diri menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga asyik karena memiliki kemampuan sosial seperti mengerti cara pandang orang lain dan memiliki motivasi untuk terus belajar.

Dikatakan Sabda, hal ini dicapai dengan membantu siswa mendapatkan pengalaman belajar yang personal, sesuai dengan tahapan belajar serta kemampuan masing-masing. Terdapat empat kemampuan dasar yang penting dimiliki oleh seorang individu yaitu logika, kemampuan matematis dasar, membaca, dan scientific thinking.

“Zenius berusaha untuk membuat materi-materi pembelajaran yang dapat menstimulasi kemampuan dasar tersebut. Hal ini merupakan wujud nyata upaya kami dalam membentuk individu yang kompetitif atau kami menyebutnya individu yang cerdas, cerah, dan asyik,” paparnya.

Kontribusi Zenius

Dalam konteks yang lebih luas, lanjut Sabda, kompetensi individu menentukan masa depan Indonesia. Sayangnya, dilihat dari hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) yang menguji kemampuan dasar siswa SMP dan SMA oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia masih jauh dari harapan.

Hal ini menunjukan, kekhawatiran akan terjadinya loss of learning akibat pandemi sebetulnya sudah dialami oleh Indonesia selama ini.

“Jadi loss of learning ini terjadi dari dulu. Contoh, kita naik kelas dengan standar di atas 70 lolos. Tetapi ada hal yang kurang harus dikuasai fundamentalnya seperti tes atau pertanyaan hanya berupa mengingat dan menghafal tanpa menuntut siswa berpikir. Dengan demikian, akumulasi dari kelas 1,2, 3,4, 5, dan 6 ada yang kurang sehingga begitu tertinggal jauh. Terjadilah loss of learning sejak dulu. Nah sekarang makin parah dengan pandemi,” ucapnya.

Menurut Sabda, sistem pembelajar harus diubah mengarah pada stimulus agar anak mau berpikir. Oleh karena itu, Zenius memiliki komitmen untuk membantu meningkatkan pembelajaran sesuai dengan misi Zenius untuk memberi solusi terhadap loss of learning dan peningkatan skor PISA Indonesia.

Ia menyebutkan, sejauh ini Zenius telah mengajarkan ratusan ribu siswa untuk memiliki pola berpikir kritis. Pola berpikir kritis menjadi salah satu modal bagi siswa meraih pendidikan yang lebih tinggi dan berkarier.

Untuk mewujudkan komitmen membentuk lebih banyak individu yang cerdas, cerah, dan asyik, Zenius telah membuka akses secara gratis ke lebih dari 90.000 video dan bank soal untuk seluruh siswa di Indonesia.

Zenius juga mengembangkan kecerdasan buatan bernama ZenBot. Fitur ini membantu siswa belajar dengan cara memberikan solusi dari soal-soal sulit dan memberikan rekomendasi materi pembelajaran untuk menguasai soal sulit tersebut. Fitur ini dapat diakses secara gratis lewat aplikasi Zenius atau WhatsApp.

Selain mengembangkan konten untuk siswa, Zenius juga telah meluncurkan sistem manajemen pembelajaran Zenius untuk Guru (ZenRu) yang juga dapat diakses secara gratis.

“Dengan ZenRu, para guru dapat mengakses bank soal Zenius yang terdiri dari soal LOTS ( lower order thinking skills, red) dan higher order thinking skills (HOTS) yang menstimulasi siswa dalam belajar,” ucapnya.

Ditambahkan dia, Zenius juga bekerja sama dengan dinas pendidikan di berbagai provinsi untuk memberikan pelatihan pada guru dalam memanfaatkan platform Zenius. Tujuannya, agar guru dapat mengelola pembelajaran dengan lebih efisien dan punya lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan siswa.

Selaras dengan itu, Indah Shafira, alumni Zenius mengatakan, menjadi bagian Zenius pada 2013 memberi dampak sangat besar dalam proses belajarnya. Pasalnya, ia dapat melanjutkan pendidikan tinggi di Harvard University dan saat ini mendapat kesempatan kerja di World Bank.

Menurut Indah, hal ini juga kontribusi dari Zenius yang membangun pola belajar fokus pada berpikir kritis dan kemampuan dasar.

“Hasil belajar ini membantu saya untuk memiliki pola pikir yang sistematis, terlebih saat menyusun ide dan menyelesaikan masalah di pekerjaan. Saya harap lebih banyak siswa yang bisa merasakan manfaat pola berpikir kritis untuk meraih masa depan yang cerah,” ucapnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, Purwadi Sutanto menyampaikan apresiasi kepada Zenius. Pemerintah mendukung inisiatif Zenius yang terus menciptakan dan menerapkan materi pembelajaran berkualitas untuk siswa.

“Kami berharap akan ada sinergi yang lebih banyak ke depannya untuk meningkatkan kompetensi individu di Indonesia,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com