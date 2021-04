BPK Susun Buku untuk Wujudkan Peran Foresight

Rabu, 28 April 2021 | 12:49 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyusun buku Indonesia Remade by COVID-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges for Resilient Government atau Membangun Kembali Indonesia Pasca Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh dalam rangka mewujudkan peran foresight.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, BPK telah melakukan peran oversight dan insight melalui pemeriksaan, kajian, dan pemberian rekomendasi signifikan untuk perbaikan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

Di tengah ketidakpastian dan perkembangan lembaga pemeriksa di tingkat global, lanjut Agung, penyusunan foresight BPK semakin memiliki arti penting dalam meningkatkan nilai tambah dan manfaat dari peran BPK melalui peningkatan peran dari oversight, insight menuju foresight sesuai Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024.

"Pembangunan kapasitas foresight melalui penyusunan Buku Foresight BPK merupakan salah satu milestone penting untuk menjadikan BPK semakin tangguh dan tepercaya di tengah ketidakpastian yang tinggi," kata Agung pada pembukaan Webinar Seri 1 dengan tema "Scenario Planning, Dampak, dan Proyeksi di Berbagai Bidang pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19" di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Menurutnya, buku foresight BPK bertujuan agar kebijakan yang diambil oleh para pemangku memiliki pertimbangan dari berbagai perspektif, termasuk dari foresight BPK. Dengan demikian, akan dicapai sasaran yang dikehendaki dan berjalan secara efektif, akuntabel, dan memenuhi aspek transparansi.

Buku Foresight BPK akan disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi penting yang telah dilakukan oleh BPK secara independen dan obyektif.

"Selain itu, buku foresight BPK juga didukung dengan perspektif atau proyeksi berbagai alternatif skenario jangka panjang atas kondisi, tren, serta dinamika yang terjadi, baik di Indonesia maupun di dunia dengan dibantu oleh para narasumber yang kredibel baik dari para pengambil kebijakan, pengamat, dan praktisi di berbagai bidang," lanjut Agung.

Turut hadir dalam webinar tersebut Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I BPK Hendra Susanto, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK Isma Yatun, dan Anggota V BPK Bahrullah Akbar.

Sumber: BeritaSatu.com