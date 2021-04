Program Quipper Scholarship Awards 2021 Bagikan Beasiswa Senilai Rp 40 Miliar

Rabu, 28 April 2021 | 16:03 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Nizam, akhir November lalu menyampaikan bahwa terdapat sekitar 2-3 juta lulusan SMA dan SMK tiap tahun dari seluruh Indonesia, yang diserap oleh perguruan tinggi hanya sekitar 38%. Padahal, Indonesia diprediksi mampu menjadi negara maju berperingkat kelima di tahun 2030 apabila memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan tentunya ditunjang melalui pendidikan yang mumpuni.

Pemerintah berharap hal ini yang memang harus diakselerasi dengan pemberian beasiswa kuliah untuk memberi akses belajar ke perguruan tinggi manapun bagi seluruh siswa di Indonesia. Sebagai bentuk upaya serta dukungan kepada pemerintah, Quipper Indonesia memberikan beasiswa senilai Rp 40 Miliar melalui program beasiswa Quipper Scholarship Award 2021.

BACA JUGA Lewat Kompetisi dan Webinar, Quipper Tingkatkan Interaksi Aktif Guru dan Murid

Setelah melalui proses seleksi, telah didapatkan sebanyak 993 siswa terbaik yang berhak untuk mendapatkan beasiswa dari 13 Universitas swasta ternama yang bekerjasama dengan Quipper.

Beberapa perguruan tinggi swasta tersebut, diantaranya adalah Ciputra School of Business (CSB) Makassar, Institut Teknologi PLN (IT PLN), Institut Teknologi Telkom (IT Telkom) Purwokerto, IPMI International Business School, Kalbis Institute, PPM School of Management, Sampoerna University, Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) LIA, Universitas Nusa Mandiri, Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka (UHAMKA), dan

Universitas Paramadina.

“Karena antusias para siswa sangat tinggi terhadap program Quipper Scholarship Awards 2020, maka tahun ini kami bekerja sama dengan lebih banyak perguruan tinggi untuk memberikan jumlah beasiswa yang lebih besar untuk siswa. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan persentase jumlah siswa yang terserap di perguruan tinggi Indonesia,” Ivonny Sualdani, Strategy and Planning Manager Quipper Indonesia dalam keterangannya, Rabu (28/4/2021).

Program beasiswa Quipper kedua kalinya ini mendapat apresiasi dari Kemdikbud. Aris Junaidi, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemdikbud menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan program pemerintah.

“Program Quipper Scholarship Award 2021 kami apresiasi dengan sangat baik, mengingat program ini sejalan dengan program KIP yang saat ini sudah berjalan. Semoga proses pembelajaran seluruh siswa penerima beasiswa berjalan dengan lancar serta dapat mencetak SDM yang unggul,” ujar Aris.

Sumber: BeritaSatu.com