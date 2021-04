Kunjungi Lokasi Gempa Malang, Jokowi Harap Perbaikan Rumah Warga Bisa Dimulai Mei

Kamis, 29 April 2021 | 14:53 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi lokasi bencana gempa di Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kamis (29/4/2021). Jokowi mengharapkan perbaikan rumah warga dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa dapat segera dilakukan pada bulan Mei ini.

“Saya kira kita ingin agar kehidupan bisa normal Kembali. Dan kita harapkan (perbaikan) semua di Kabupaten Malang, semuanya sudah segera dimulai dikerjakan dalam bulan Mei ini,” kata Jokowi di lokasi bencana gempa tersebut.

Dalam kunjungannya meninjau gempa, Jokowi mendapatkan laporan ada sebanyak 1.716 rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa, baik yang mengalami rusak besar, sedang dan ringan.

Semuanya, lanjut Presiden, akan diberikan bantuan oleh pemerintah untuk memperbaiki rumah yang rusak. Bagi rumah warga yang rusak berat akan diberikan bantuan Rp 50 juta per rumah, yang rusak sedang sebesar Rp 25 juta per rumah dan rusak ringan sebesar Rp 10 juta per rumah.

“Dan kita harapkan nanti bisa segera dilaksanakan rekonstruksi. Dan untuk fasilitas umum seperti mushola juga akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR,” ujar Jokowi.

Seperti diketahui, gempa bumi yang terjadi Sabtu (10/4/2021) itu, berdampak di 15 kabupaten/kota di Jawa Timur, mulai dari Probolinggo hingga Ponorogo yang menyebabkan ribuan rumah dan ratusan fasilitas umum rusak. Gempa terjadi dengan magnitudo 6,1.

Sumber: BeritaSatu.com