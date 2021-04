Gandeng Archipelago, IDeA Hasilkan Talent Hospitality Berbasis Digital

Kamis, 29 April 2021 | 20:47 WIB

Oleh : Indah Handayani / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – IDeA Indonesia Akademi (IDeA Indonesia) menggandeng Archipelago International untuk menciptakan talent hospitality berbasis digital. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan hybrid learning dan distance internship, untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) perhotelan yang tepat guna, siap kerja, dan memahami realita dunia kerja berbasis digital.

Direktur Utama IDeA Indonesia Eko Desriyanto mengatakan pelatihan hospitality yang terintegrasi dengan teaching factory menjadikan alumni IDeA Indonesia lebih adaptif, kolaboratif, dan kompetitif menghadapi dunia kerja. "Kemitraan dengan Archipelago kali ini sebagai upaya IDeA Indonesia menciptakan SDM hospitality berdaya saing global berbasis teknologi digital," kata Eko dalam virtual konferensi pers kerja sama Idea dan Archipelago Kamis (29/4/2021).

BACA JUGA Jalur Penerimaan Vokasi Industri Wujudkan SDM Andal

Eko menjelaskan hybrid learning merupakan pemberian materi pembelajaran secara online melalui platform, kemudian peserta melaksanakan pembelajaran praktik di jaringan hotel Archipelago International yang terdekat dengan domisili peserta tersebut, baik dalam maupun luar negeri. Peserta akan mendapat sertifikat on job training setelah menyelesaikan program dan serangkaian evaluasi. Sementara, distance internship merupakan program on job training secara online (long distance internship) pada unit hotel di jaringan Archipelago International. Selama program, para peserta melakukan pembelajaran praktik di teaching factory milik IDeA Indonesia. “Sertifikasi on job training tetap diberikan hotel yang menyelenggarakan distance internship dengan prosedur penilaian dan assessment yang telah ditentukan,” paparnya.

Sementara itu, Vice President Human Resources Archipelago International, Faisal Tjandraatmadja menambahkan kerja sama tersebut ditujukan untuk menciptakan SDM unggul bidang perhotelan berstandar industri dan memiliki pola pikir digital yang banyak dibutuhkan. Langlah ini adalah kerja sama strategis Archipelago International dengan IDeA Indonesia. “Kami percaya platform kerja sama ini akan menghasilkan SDM unggul sesuai kebutuhan industri global,” jelasnya.

BACA JUGA SDM Unggul Perlu Disiapkan Sambut Gairah Pariwisata Nasional

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Wikan Sakarinto mengatakan saat ini lembaga pendidikan vokasi harus terus beradaptasi dalam menyelenggarakan sistem pembelajaran. Perubahan kondisi dan struktur ekonomi yang terjadi juga harus dijawab dengan mengembangkan pola kerja sama kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). “Kemitraan yang dijalin harus meliputi banyak aspek, berkonsep link and match yang komprehensif untuk mewujudkan tenaga kerja yang ahli untuk menjawab kebutuhan pasar kerja global yang semakin kompetitif,” tutupnya.

Sumber: BeritaSatu.com