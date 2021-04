Majalah MIX Marcomm Gelar Penghargaan Indonesia MarComm & CorComm Dream Team 2021

Kamis, 29 April 2021 | 22:51 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Majalah MIX MarComm untuk pertama kalinya menggelar program “Indonesia MarComm & CorComm Dream Team 2021”. Program ini merupakan rekognisi terbaru dari Majalah MIX MarComm untuk para profesional Marketing Communication (MarComm) & Corporate Communication (CorComm) dan para branding enthusiast di Indonesia.

Sebelumnya, sejak berdiri pada 17 tahun lalu, Majalah MIX MarComm telah menggelar berbagai program rekognisi bagi para profesional di bidang marketing dan komunikasi yang dikemas melalui kompetisi tahunan. Di antaranya, Indonesia Best Corporate Sustainability Initiatives (dalam kerangka penilaian marketing social) dan Indonesia PR Program of The Year.

“Anugerah ‘Indonesia MarComm & CorComm Dream Team 2021’ ini diharapkan dapat menjadi amunisi baru bagi tim CorComm dan MarComm Indonesia untuk berkarya lebih baik lagi, dan menjadi inspirasi bagi para profesional marketing dan komunikasi Indonesia lainnya,” kata Lis Hendriani, Pemimpin Redaksi Majalah MIX MarComm.

Ada dua kategori utama dalam anugerah ini, yaitu CorComm Team dan MarComm Team. Masing-masing kategori dibagi lagi ke dalam tiga sub kategori, yakni Excellent Team adalah tim terbaik yang berhasil memainkan “orkestra” tantangan yang dihadapi, strategi yang diciptakan (untuk menghadapi tantangan tersebut), koordinasi antaranggota tim, dan eksekusi strategi sehingga menciptakan result (output dan outcome) yang maksimal.

Sementara Solid Team adalah tim terbaik dengan poin tertinggi dalam penilaian koordinasi dan eksekusi strategi; dan Effective Team adalah tim terbaik dengan poin tertinggi dalam penilaian strategi dan hasil.

“Penilaian dilakukan dalam dua kali evaluasi, pertama penilaian berdasarkan materi presentasi yang dikirimkan oleh para peserta. Penilaian kedua, dilakukan berdasarkan hasil presentasi dan tanya jawab oleh para peserta secara virtual yang digelar selama empat hari,” tutur Lis.

“Juri yang memiliki konflik kepentingan dengan entries yang dinilainya, diminta untuk tidak memberikan review sehingga nilai akhir dihitung berdasarkan total average,” lanjut Lis.

Dewan juri yang melakukan penilaian di program ini terdiri dari empat orang, yakni Nico Wattimena, Leila Djafaar, Edhy Aruman, dan Jojo S Nugroho.

Adapun perusahaan yang mengikuti proses penjurian secara virtual ini, berasal dari berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia dengan latar belakang industri yang berbeda-beda, antara lain keuangan dan perbankan, barang konsumsi, e-commerce, elektronik, retail, skin care, pelumas, dan sebagainya.

“Bersamaan dengan hari jadi yang ke-17, melalui anugerah terbaru MarComm & CorComm Dream Team 2021, Majalah MIX Marketing & Communication ingin menularkan semangat untuk bersatu padu menghadapi berbagai tantangan, terutama tantangan akibat doubledisruption yang tidak mudah ini, kepada para profesional marketing dan komunikasi di Indonesia,” tutup Lis.

