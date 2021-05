KSPSI-KSPI Serahkan Petisi May Day ke MK dan Istana

Sabtu, 1 Mei 2021 | 19:02 WIB

Oleh : Thresa Sandra Desfika / CAH

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyerahkan petisi May Day ke Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Sabtu, 1 Mei 2021. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Sabtu (1/5/2021).

Kedua konfederasi buruh ini memulai perayaan May Day di sekitar Monas, Jakarta. Seluruh buruh yang mengikuti May Day sudah mengikuti rapid test antigen dan mematuhi protokol kesehatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya bukti hasil tes swab antigen yang dibawa oleh buruh.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal memimpin langsung perayaan May Day. Berbeda dengan perayaan sebelumnya, tahun ini tidak ada aksi besar-besaran jutaan buruh turun ke jalan.

"Hari ini kami membuktikan buruh melakukan perayaan May Day dengan mematuhi prosedur kesehatan yang sangat ketat. Semua yang hadir di sini kami memastikan semua memakai surat antigen," ujar Andi Gani kepada wartawan, Sabtu (1/5/2021).

Sekitar pukul 11.00 WIB Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran berjalan kaki menuju Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyerahkan Petisi May Day. Petisi May Day berisikan tuntutan dan harapan buruh terutama soal Omnibus Law, kondisi buruh di masa pandemi, dan tunjangan hari raya (THR).

Di Gedung MK, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal diterima langsung oleh panitera dan pejabat MK. Khusus untuk MK, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan, meminta kepada MK untuk segera meyidangkan gugatan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja seadil-adilnya. "Karena putusan MK mengenai UU Cipta Kerja sangat dinantikan jutaan buruh di Tanah Air," tegas dia.

Menurut dia, MK harus menjadi benteng terakhir yang mampu berlaku adil. Dengan melihat bukti-bukti yang sudah diajukan oleh KSPSI dan KSPI. "Kami yakin betul MK bisa melakukan sidang dengan baik. MK bisa bersikap adil, kalau tidak jutaan buruh siap menolak putusan ini," ujar Andi Gani.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, penolakan buruh terhadap UU Cipta Kerja bukan tanpa alasan. Karena itu, perayaan buruh pada May Day khususnya di MK untuk meminta agar persidangan digelar dengan adil.

Setelah dari MK, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal menuju Istana Negara untuk menyerahkan Petisi May Day. Di Istana Negara mereka diterima oleh Kepala Staf Kepresiden Moeldoko dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah mengapresiasi atas perayaan May Day yang telah berjalan dengan baik ditengah pandemi Covid-19.

"Saya menerima penyampaian dari mereka bahwa mereka memiliki pemikiran ikut empati situasi Covid-19 dan memiliki tanggung jawab sosial. Kegiatan ini dijalankan dengan sangat baik dan bersifat mendidik serta memberikan ketenangan bagi masyarakat," kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com