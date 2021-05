Profesor Vedi Pernah Sarankan Disertasi Daniel Dhakidae Dibukukan

Sabtu, 1 Mei 2021 | 19:19 WIB

Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Asian Studies dan Direktur pada Asia Institute University of Melbourne Australia, Profesor Vedi Renandi Hadiz memaparkan berbagai kenangan yang dilaluinya selama puluhan tahun bersama mantan pengasuh Majalah Prisma, Daniel Dhakidae. Saat Daniel memimpin Majalah Prisma pada dekade 1980-an hingga 1990-an, Vedi menjadi anggota dewan redaksi.

Demikian pula saat Daniel menghidupkan kembali Prisma pada 2009, Vedi kembali diajak bergabung dengan majalah akademik terbitan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tersebut. Bahkan, Vedi dan Daniel menyunting buku “Social Science and Power in Indonesia” yang terbit pada 2005.

BACA JUGA Primus Dorimulu: Daniel Dhakidae Sosok yang Jauh dari Kekuasan dan Pengusaha

“Jadi sudah puluhan tahun saya bekerja sama dan mengenal Daniel secara sangat baik,” kata Vedi dalam diskusi “Mengenang Daniel Dhakidae” yang digelar Beritasatu Media Holdings, Sabtu (1/5/2021).

Diketahui, Daniel meninggal dunia pada usia 75 tahun, Selasa (6/4/2021). Sepanjang hubungannya dengan Daniel, terdapat satu hal yang amat disayangkan Vedi. Hal tersebut yakni kegagalan Vedi menganjurkan Daniel untuk membukukan disertasinya di Cornell University.

Disertasi Daniel berjudul “The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry” mendapat penghargaan the Lauriston Sharp Prize dari Southeast Asian Program Cornell University. Disertasi Daniel dianggap telah memberikan sumbangan luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

BACA JUGA Daniel Dhakidae Letakkan Fondasi bagi Kaum Intelektual Muda

“Kalau saya punya satu hal yang amat saya sayangkan adalah saya gagal untuk menganjurkan Daniel untuk menerbitkan tesisnya dalam bahasa Inggris," ungkap Vedi.

Saat itu, Vedi meminta Daniel untuk meringkas disertasinya agar dapat diterbitkan oleh penerbit. Namun, Daniel enggan merombak karya ilmiahnya tersebut agar diterima penerbit. Apalagi, seiring berjalannya waktu, banyak data dalam disertasi tersebut yang perlu diperbarui dengan melakukan penelitian kembali.

“Sehingga akhirnya tidak pernah jadi (dibukukan),” kata Vedi.

Vedi meyakini, jika dibukukan, disertasi Daniel akan menjadi referensi dunia internasional dalam memahami ekonomi politik dan media massa di Indonesia.

BACA JUGA Frans Padak Sebut Daniel Dhakidae Adalah Sosok Berhasil Kawinkan Riset dan Jurnalistik

“Sekarang juga penting karena orang merujuk pada disertasi itu, tapi seandainya terbit sebagai buku menurut saya karya-karya berikutnya seperti David Hill dan sebagainya tentang media massa di Indonesia mungkin pengaruhnya bisa nomor dua terhadap karya Daniel dalam arti dikenal dunia internasional,” katanya.

Dikatakan, melalui disertasi itu Daniel menerapkan inovasi dalam memandang pers dengan memutarbalikkan hubungan struktur dan suprastruktur dalam pemikiran Marxisme.

“Disertasi dia di Cornell University itu berbicara tentang tentang dunia pers dalam cara yang saya kira mungkin banyak orang yang membacanya itu saya kira mungkin tidak menangkap satu hal penting yang sebetulnya secara teoritis dianggap terpenting oleh Daniel,” ujarnya.

Dalam disertasi itu, Daniel menempatkan dunia pers dalam struktur atau basis ekonomi bukan dalam suprastruktur berupa pemikiran, ideologi, pengetahuan dan sebagainya seperti pemikiran Marxis. Hal ini lantaran Daniel melihat perkembangan pers sebagai perkembangan dari modal dalam hubungannya dengan kekuasaan negara.

Dengan demikian, Daniel tidak melihat pers semata-mata hanya sebagai aparat ideologis, alat propaganda, alat pemerintah seperti pemikiran Marxis. Daniel justru melihat pers sebagai industri dan alat akumulasi kapital. Hal itu mempengaruhi bagaimana masyarakat mengonsumsi berita.

“Jadi sebetulnya ada semacam inovasi yang penting yang dilakukan Daniel dalam menganalisa pers di Indonesia karena sebelumnya orang melihat sebagai pemikiran yang dikembangkan pers sebagai alat propaganda, alat pemerintah,” demikian Vedi.

Sumber: BeritaSatu.com