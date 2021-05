Karya Ilmiah Daniel Dhakidae Kawinkan Teoritis dan Data Empiris

Sabtu, 1 Mei 2021 | 19:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Asian Studies dan Direktur pada Asia Institute University of Melbourne Australia, Vedi Renandi Hadiz mengungkapkan, pengasuh majalah Prisma, Daniel Dhakidae yang meninggal dunia pada Selasa (6/4/2021) lalu merupakan cendekiawan yang berbeda dengan banyak cendekiawan Indonesia lainnya. Daniel dalam berbagai karya ilmiahnya mengawinkan teoritis dan data empiris sebagai dua hal yang sama pentingnya.

"Daniel berbeda dengan banyak ilmuwan Indonesia sebelum dan setelah dia. Dia orang yang berusaha untuk mengawinkan teori dengan data dengan menempatkan keduanya sama pentingnya," kata Vedy dalam diskusi "Mengenang Daniel Dhakidae" yang digelar Beritasatu Media Holdings (BSMH) secara daring, Sabtu (1/5/2021).

Dikatakan Vedi, banyak ilmuwan Indonesia yang penelitiannya terlalu deskriptif sehingga tidak memberikan sumbangan signifikan terhadap bangunan teori. Sebaliknya, terdapat ilmuwan yang lebih menonjolkan sisi teoritis dengan tingkat abstraksi yang tinggi sehingga sulit diimplementasikan melalui penelitian dan data empiris.

"Daniel orang yang sangat tertarik pada teori. Teori kapitalisme, teori negara dan lain sebagainya, tapi juga sangat tertarik pada proses pengumpulan data," katanya.

Ketertarikan Daniel untuk memadupadankan teori dan data empiris tercermin dari pengabdiannya sebagai Kepala Litbang Kompas. Demikian pula dengan Disertasi Daniel di Cornell University berjudul "The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry" yang mendapat penghargaan the Lauriston Sharp Prize dari Southeast Asian Program Cornell University karena dinilai telah memberikan sumbangan luar biasa bagi perkembangan ilmu. Ketertarikan Daniel untuk mengawinkan teori dan data empiris juga tercermin dalam karya-karya tulisnya selama mengasuh Majalah Prisma.

"Buat Daniel Prisma adalah kendaraan untuk mewujudkan ide pemahaman dia yang ideal tentang karya ilmiah itu semestinya seperti apa. Harus ada makna teoritisnya, tapi juga idealnya harus ada data empiris yang kuat. Memang tidak semua tulisan Prisma seperti itu, tapi ini yang diusahakan oleh Daniel," katanya.

Dengan berpegang pada ide tersebut, Daniel telah menerapkan standar penulisan ilmiah, setidaknya di Majalah Prisma. Vedi meyakini, jika ide Daniel untuk mengawinkan teori dan data empiris dapat diterapkan secara maksimal, kualitas penelitian ilmuwan Indonesia akan berdampak signifikan di dunia.

"Sebagaimana diinginkan oleh pemerintah," katanya

