Balitbang Hukum dan HAM Gelar ICLHR ke-2

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM menggelar the 2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR) pada 3-6 Mei 2021.

Adapun ICLHR kali ini mengangkat tema “Restructuring Law and Human Rights In New Normal Society” dan dibuka oleh Menkumham Yasonna H. Laoly. Dilansir dari keterangan tertulis Balitbang Hukum dan HAM, konferensi virtual ini melibatkan ratusan pemakalah dari dalam dan luar negeri dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat secara gratis.

Dalam ICLHR 2021, Balitbang Hukum dan HAM mengajak praktisi, akademisi dan pengambil kebijakan dari seluruh dunia untuk berpikir bagaimana membangun kembali hukum dan hak asasi manusia di era tatanan baru.

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menuntut dan membawa perubahan serta penyesuaian di berbagai aspek kehidupan masyarakat, perubahan yang terus menerus, konstan, dan timbal balik tersebut, terlebih lagi menuntut pemerintah untuk bertindak dinamis.

Kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat disesuaikan secara berkelanjutan dan terus menerus sangat penting untuk menopang pembangunan ekonomi dan sosial di situasi dan lingkungan yang tidak dapat ditebak.

Forum ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan ekosistem riset dengan mengakomodasi pemiikiran-pemikiran kritis dan membangun dalam menunjang research-based policy making.

Pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada konferensi ilmiah akan didokumentasikan dalam media publikasi ilmiah yaitu prosiding. Media ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan HAM.

Ke depan, hasil konferensi ilmiah internasional akan dirumuskan kembali melalui kajian dan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan kinerja unit kerja di pusat dan wilayah.

