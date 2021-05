Menparekraf Minta Masyarakat Waspadai Kenaikan Covid-19 Usai Libur Panjang

Rabu, 5 Mei 2021 | 20:13 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Rabu (5/5/2021) mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Hal itu perlu dilakukan khususnya saat liburan Idulfitri yang berpotensi menimbulkan kerumunan di berbagai tempat, baik rumah tangga, tempat wisata, maupun tempat hiburan.

Dia tidak ingin Indonesia mengalami gelombang ketiga pandemi Covid-19 seperti yang sekarang sedang melanda India, setelah negara itu merayakan hari keagamaan yang menimbulkam kerumunan manusia.

"Pak Presiden mengingatkan kita setiap ada liburan dan pergerakan besar di tengah-tengah masyarakat ini memicu peningkatan penularan Covid-19. Libur Idulfitri tahun lalu naik 93%. Libur Natal dan Tahun Baru naik 119%. Libur Maulid Nabi naik 95% dan terakhir 78%," katanya dalam Webinar KPCPEN yang diselenggarakan hari Rabu (5/5/2021) siang.

Sandi menambahkan, pihaknya gencar mengedukasi sekaligus menyosialisasikan program Cleanliness, Health, Safety and Environment sustainability menuju kondisi yang disebutnya sebagai better normal. CHSE itu tambahnya, adalah panduan untuk berbagai kegiatan seperti arung jeram, golf, meeting, incentives, conferences and exibitions (MICE) dan lain sebagainya, dengan penerapan prokes ketat.

"Yang melanggar ditutup," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Reisa Broto Asmoro meminta seluruh masyarakat taat dan melaksanakan prokes ketat untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Reisa menjelaskan, prokes ketat penting karena keberhasilan sebuah negara dalam berperang melawan Covid-19 akan berimbas pada pemulihan ekonomi.

Dia menambahkan, pelaksanaan prokes terutama ditujukan untuk menekan laju penularan, sehingga diharapkan bila semua masyarakat menjalankan protokol dengan baik, maka pandemi bisa diatasi dan ekonomi dapat kembali menggeliat.

"Seperti di Bali ini semua masyarakat antusias melaksanakan prokes, antusias melaksanakan vaksinasi. Mereka sadar kalau tidak menjalankan protokol seperti ini mereka tidak mendapatkan nafkah," katanya.

Reisa juga menambahkan selain program vaksinasi dan pelaksanaan prokes yang benar, daya tahan tubuh perlu dijaga dengan mengonsumsi makanan sehat yang cukup.

Sumber: BeritaSatu.com