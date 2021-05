Aktivis Media Sosial Birgaldo Sinaga Meninggal karena Covid-19

Sabtu, 15 Mei 2021 | 16:12 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Nama Birgaldo Sinaga kerap wara-wiri di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, maupun Twitter. Tulisan-tulisannya yang menarik membuatnya menjadi seorang aktivis dan penggiat yang dikenal banyak warganet. Hari ini, kabar duka datang dari Birgaldo. Ia mengembuskan napas terakhirnya tadi pagi, Sabtu (15/5/2021) pukul 06.00 di RS Awal Bros Batam akibat Covid-19.

Perihal sakitnya itu, Birgaldo memang pernah mengunggah di akun instagramnya. Ia pertama kali mengungkap penyakit Covid-19 yang dideritanya pada Minggu (9/5/2021). Di situ, ia bercerita tentang kondisinya yang ternyata sudah enam hari menderita sakit sebelum akhirnya divonis positif Covid-19.

"Lama saya berpikir untuk menulis ini. Haruskah saya beritahu keadaan saya? Sudah 6 hari demam tinggi, mual, nyeri, linu-linu, pusing, dan batuk menyerang. Dan akhirnya harus saya katakan saya positif kena Covid-19. Mohon doanya man teman semua semoga saya bisa menang melawan si Covid ini. Makasih ya," begitu tulisnya dalam caption foto.

Kemudian, pada Kamis (13/5/2021) lalu, ia mengunggah kondisi terbarunya yang ternyata kian memprihatinkan. Birgaldo mengaku sulit bernapas dengan batuk bercampur darah.

Ia pun lanjut meminta doa dari para warganet agar bisa sembuh segera.

Birgaldo juga sempat meminta maaf kepada istri dan anaknya. Dia meminta maaf karena sering meninggalkan mereka. Tulisan ini adalah tulisan terakhir Birgaldo di Twitter dan Instagram.

"I love you so much mami dan anakku Kathrine. Maafkan kalo papi selalu buat salah ya. Meninggalkan kalian selalu," katanya. Birgaldo menambahkan emotikon berupa hati dalam caption tersebut.

Namun harapannya ternyata tak menjadi kenyataan. Pagi tadi Birgaldo dikabarkan meninggal dunia akibat Covid-19.

Selain sebagia pegiat media sosial, Birgaldo Sinaga juga dikenal sebagai aktivis kemanusiaan. Dia pernah mendampingi kasus kematian bayi Tiara Debora diduga karena terlambat penanganan di RS Mitra Keluarga Kalideres.

Birgaldo Sinaga juga dikenal sebagai pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu tersandung kasus penistaan agama.

Sumber: BeritaSatu.com