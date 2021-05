Jadi Rektor Paramadina, Didik Rachbini Janji Tidak Akan "Bedol Desa"

Kamis, 20 Mei 2021 | 15:43 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Ditunjuk menjadi rektor Universitas Paramadina yang baru, Didik J Rachbini, berjanji tidak akan melakukan "bedol desa". Artinya, ia tidak akan melakukan pergantian para pejabat di lingkungan kampus itu.

"Saya menyampaikan kepada wakil rektor, saya takkan merombak. Seperti kalau presiden terpilih, langsung 'bedol desa'," kata Didik, dalam pernyataannya secara virtual, Kamis (20/5/2021).

Dia juga memastikan, sebagai rektor Paramadina yang baru, dirinya tidak akan mengawang-awang dalam membawa kampus itu untuk lebih maju. Khususnya agar bisa muncul sebagai lembaga pendidikan favorit di tingkat global.

"Kalau bisa, bekerja sama sampai tingkat global," kata Didik.

Didik diangkat sebagai rektor menggantikan pejabat rektor sementara, Prima Naomi, yang menjabat 3 bulan usai rektor definitif sebelumnya, Firmanzah, wafat.

Firmanzah meninggal dunia pada 6 Februari 2021, setelah menjabat sebagai rektor Paramadina sejak Januari 2014.

Sebelumnya, Didik pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional. Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Didik maju sebagai pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur dengan Hidayat Nurwahid. Namun mereka kalah dari pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama.

Didik lahir di Pamekasan, Jawa Timur, 2 September 1960. Suami dari Yuli Retnani ini merupakan alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dia lalu melanjutkan pendidikan ke Central Luzon State University Filipina (1988). Di lembaga pendidikan yang sama, Didik juga mengambil program doktoral.

Sebagai akademisi, Didik pernah aktif juga di LP3ES sejak 1985. Selama ini, Didik dikenal juga sebagai ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Ayah tiga anak ini pernah menjadi pengajar di IPB, Universitas Nasional, Universitas Mercu Buana Jakarta, dan Universitas Indonesia. Bahkan Didik pernah menjabat sebagai Wakil Rektor di Universitas Mercu Buana.

