Wisatawan ke Puncak-Bogor Wajib Miliki Surat Negatif Covid-19

Sabtu, 22 Mei 2021 | 16:11 WIB

Oleh : Vento Saudale / YUD

Bogor, Beritasatu.com - Usai masa liburan Lebaran, wisatawan yang mengarah ke Puncak masih diwajibkan mempunyai surat keterangan negatif antigen Covid-19. Pemeriksaan dilakukan di Simpang Gadog setiap akhir pekan.

Kasat Lantas Polres Bogor, Iptu Dicky Pranata menuturkan, Posko Simpang Gadog sebelumnya lakukan penyekatan pemudik, kini menjadi posko pemeriksaan yustisi protokol kesehatan.

"Pemeriksaan dilakukan setiap akhir pekan di Simpang Gadog. Selagi Pemkab Bogor memperpanjang PPKM Mikro, pemeriksaan tetap dilakukan," papar Dicky, Sabtu (22/5/2021).

Kata dia, operasi yustisi protokol kesehatan pengendara juga diminta melengkapi surat negatif antigen atau sertifikat vaksin. Bila ada kendaraan yang tidak memenuhi syarat itu maka akan diputar balik.

"Ada sekitar 300-an kendaraan tadi pagi diputar balik dari sekitar 500 kendaraan yang terjaring," paparnya.

Sementara arus lalu lintas di kawasan Puncak pada akhir pekan pertama pascalebaran, Dicky menambahkan terpantau ramai lancar sejak Sabtu pagi.

Kata dia, antrean hanya terjadi di pos pemeriksaan dan Polres Bogor hanya memberlakukan sistem satu arah hanya satu kali yakni pada Sabtu sore dari arah Puncak mengarah ke Jakarta.

"Sistem one way sifatnya situasional. Bila ada peningkatan volume kendaraan maka kita berlakukan rekayasa one way," tambah Dicky.

Sumber: BeritaSatu.com