Bakti Kominfo Sukses Gelar Pameran Foto Pariwisata Indonesia

Minggu, 23 Mei 2021 | 13:27 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Bakti Kominfo yang telah membangun infrastruktur telekomunikasi dan internet berkecepatan tinggi hingga daerah terpencil, sukses menggelar lomba foto tentang pariwisata Indonesia.

Lomba diperuntukkan bagi masyarakat umum dan pelaku usaha pariwisata. Pameran foto tersebut bertajuk, People, Products, and Places of the Lesser-Known Indonesia.

Pameran foto berlangsung pada 10-24 Mei dan menampilkan hasil dari lomba foto adventure tourism pada 3-26 Maret 2021 lalu.

Pesertanya tersebar merata di 34 provinsi. Digelar selama tiga pekan, lomba ini mampu mengumpulkan sekitar 2.499 foto dari berbagai daerah di Indonesia. Bersumber dari 756 destinasi wisata, desa, dan kecamatan yang menginduk pada 259 kabupaten/kota.

"Kami mengajak peran aktif masyarakat di dalam memanfaatkan fasilitas telekomunikasi dan internet berkecepatan tinggi. Kami memberikan ruang kreatif yang besar melalui pameran dan lomba foto adventure tourism Bakti Kominfo. Respons publik luar biasa. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya foto yang masuk dengan caption dan foto yang menarik," kata Direktur Layanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintah Bakti Kominfo Danny Januar Ismawan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/5/2021).

BACA JUGA Pulihkan Pariwisata Indonesia Kemenparekraf Pastikan Penerapan Sertifikasi CHSE

Menguatkan pengembangan sumber daya manusia pada destinasi adventure tersebut, lomba foto dibagi menjadi kategori masyarakat umum dan pelaku usaha pariwisata mikro, kecil, dan menengah. Sebanyak 50 peserta dengan foto terbaik dari masing-masing kategori telah mendapatkan pelatihan fotografi sesuai kategori masing-masing serta diberikan kesempatan untuk mengambil gambar kembali untuk memenangi hadiah utama serta memamerkan hasil karya mereka pada lomba foto adventure tourism.

Ekosistem

Sehingga, diharapkan, melalui lomba ini akan lahir influencer-influencer daerah dan terbentuk ekosistem digital pelaku usaha pariwisata yang saling mengisi dan siap memperkenalkan seluruh potensi yang ada di daerahnya.

“Harapan tersebut sejalan dengan keinginan untuk menciptakan pariwisata yang bertanggung jawab (responsible tourism) dan berkelanjutan (sustainable) yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal serta memanfaat teknologi digital," lanjutnya lagi

BACA JUGA Kemkominfo Blokir Raid Forums dan Akun yang Jual Data BPJS Kesehatan

Dikatakan, Indonesia bisa menjadi salah satu destinasi wisata dunia setelah pandemi Covid-19.

Sebab, Indonesia memiliki alam dan budaya dengan karakteristik khas. Ideal untuk tujuan eksplorasi adventure travel karena keunikan pengalaman berbeda. Ekspolorasi di daerah terpencil yang merupakan daerah penerima manfaat sambungan internet berkecepatan tinggi Bakti Kominfo.

"Kami menangkap perubahan mendasar tren wisata dunia pascapandemi Covid-19. Mereka mencari experience berbeda. Berada di alam untuk menikmati wisata petualangan. Masuk di daerah terpencil dan peduli terhadap pelestarian lingkungan," ungkapnya.

Setali tiga uang dengan tren global, Indonesia memiliki banyak potensi adventure tourism yang tersembunyi. Eksotis dan sangat memanjakan adrenalin melalui treking hingga pendakian gunung. Bagi penikmat wisata bahari, juga ditawarkan spot terbaik untuk surfing, snorkelling, bahkan diving. Tetap seru untuk menyalurkan hobi memancing atau berselfi ria.

Potensi

Meski demikian, potensi luar biasa tersebut jarang menyentuh grid 20 besar wisata petualangan dunia. Penyebab di antaranya, surga petualangan tersebut belum teridentifikasi secara optimal. Jaringan kegiatan yang menyambungkan hulu (Indonesia) dan hilir (dunia) adalah juga untuk memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang sudah digelar tersebut dalam rangka mengidentifikasi serta mempersiapkan destinasi adventure tourism yang berkelanjutan.

BACA JUGA Sandiaga Dorong Pelaku Usaha Maksimalkan Dana Hibah Pariwisata

"Potensi alam yang luar biasa tentu harus dioptimalkan. Untuk itu, Bakti Kominfo banyak membangun infrastruktur telekomunikasi dan internet berkecepatan tinggi di daerah terpencil. Dan, jaringan internet berkecepatan tinggi Bakti Kominfo harus digunakan secara positif," terang Danny.

Mendukung potensi daerah dan memudahkan mobilitas wisatawan, Bakti Kominfo menyediakan kapasitas satelit sebesar 21 GBps. Infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 Km. Sepanjang 2021, Bakti Kominfo akan membangun 4.200 BTS di seluruh pelosok negeri. Jumlahnya dinaikkan 3.704 BTS pada 2022 nanti.

"Setelah infrastruktur telekomunikasi daerah digelar, pengembangan selanjutnya adalah pembangunan ekosistem pemanfaatan jaringan internet daerah. Dalam konteks pariwisata hal ini dapat digunakan untuk mendukung pengembangan adventure tourism. Keinginannya adalah hingga pelosok negeri, siapa pun bisa menikmati fasilitas komunikasi dan internet berkecepatan tinggi secara maksimal. Untuk itu, potensi pariwisata daerah perlu dipetakan melalui user generated content terbaiknya," jelas Danny lagi.

Sumber: BeritaSatu.com