Gramedia Dukung Karya Penulis Lokal

Jumat, 28 Mei 2021 | 07:13 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Gramedia turut mendukung karya penulis-penulis lokal Tanah Air melalui penjualan buku di Gramedia Official Shop di aplikasi Shopee. Langkah ini diharapkan dapat memasyarakatkan budaya membaca masyarakat Indonesia.

“Gramedia tidak hanya ingin menjadi wadah untuk mendukung masyarakat Indonesia membaca, tetapi untuk para penulis lokal dalam mengekspresikan hasil karyanya," kata General Manager Marketing Gramedia, Yola Putriyanie dalam keterangan tertulisnya Jumat (28/5/2021).

Dia mengatakan, Gramedia berkomitmen menghadirkan peluang baik kepada para penulis berbakat lokal untuk bisa menjangkau cakupan yang luas yang didukung lewat kampanye Shopee 6.6 Rumah & Hobi Sale. "Hal ini menjadi langkah baru bagi Gramedia untuk dapat mengenalkan karya buku-buku lokal kepada masyarakat Indonesia lebih luas lagi, selain berbagai jenis buku yang juga hadir di official shop Gramedia," kata dia.

Sejumlah buku karya penulis lokal yang dapat ditemukan di antaranya novel Lumpu karya Tere Liye, novel The Star and I karya Ilana Tan, serta buku Mommyclopedia: 456 Fakta Tentang ASI & Menyusui karya Meta Herdiana Hanindita.

Sebagai bagian dari rangkaian kampanye yang akan berlangsung hingga 6 Juni 2021, Gramedia menghadirkan penawaran diskon hingga gratis ongkir.

Director Business Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi mengatakan, kampanye ini sebagai wadah berbelanja online, tidak hanya untuk berbagai kebutuhan esensial, tetapi pelengkap dan hobi seperti buku. "Di kampanye kali ini, Shopee bersama dengan Gramedia hadir secara khusus dengan turut mendukung karya penulis lokal berbakat di Indonesia melalui penjualannya secara online," kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com