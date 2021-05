Dana Riset Minim Tantangan Kemdikbudristek untuk Perkuat Riset dan Inovasi

Minggu, 30 Mei 2021 | 12:41 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menghadapi tantangan minimnya dana riset untuk penguatan peran riset dan inovasi nasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta, anggaran dana riset Indonesia masih jauh dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Korea Selatan.

“Dengan total 270 juta penduduk, Indonesia hanya memiliki US$ 2 miliar (Rp 28,6 miliar) untuk mendanai kegiatan riset. Bandingkan dengan Malaysia yang jumlah penduduknya 32 juta jiwa, mengalokasikan US$ 9,7 miliar (Rp 138,8 triliun). Sementara Korea Selatan, dengan total 51 juta jiwa memiliki total dana US$ 73 miliar (Rp 1.044 triliun),” kata Rektor Universitas Pertamina, Prof I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Minggu (30/5/2021).

Wiratma mengatakan Indonesia tetap optimistis karena masih memiliki ranking keluaran inovasi di urutan ke-67, sedangkan ranking input inovasi di urutan ke-91.

“Artinya optimisme untuk memperkuat bduaya riset dan inovasi masih cukup tinggi,” katanya.

Wiratma berharap peleburan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa semakin memperkuat riset dan inovasi di Indonesia. “Budaya riset dan inovasi juga harus terus didorong, utamanya di perguruan tinggi,” ujarnya.

Dia mencontohkan, para dosen di Universitas Pertamina digalakkan untuk mendapat hibah penelitian, baik dari internal maupun eksternal. Para mahasiswa juga didorong untuk mengikuti kompetisi riset di berbagai level, dan diikutsertakan dalam berbagai proyek penelitian gagasan para dosen.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan dana riset nasional masih menyebar di masing-masing kementerian atau lembaga.

“Pada akhirnya, dana ini terpakai untuk kegiatan operasional yang bukan merupakan bagian dari penelitian," kata Andreas.

Oleh karena itu, Andreas mengatakan saat ini sedang dilakukan pengkajian APBN 2022 agar dilakukan sentralisasi untuk dana riset. Harapannya bisa terserap di Kemdikbudristek.

Di usia yang baru menginjak tahun ke-5, Universitas Pertamina telah menduduki posisi ke-80 sebagai perguruan tinggi dengan produktivitas publikasi riset terbaik di level nasional versi Website Science and Technology Index (SINTA) di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sejumlah mahasiswa Universitas Pertamina juga meraih berbagai penghargaan nasional maupun internasional dalam penelitian.

