Anggota DPR Minta Menhan Transparan soal Rancangan Perpres Alpalhankam

Selasa, 1 Juni 2021 | 03:10 WIB

Oleh : DAS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto transparan terkait rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Effendi Simbolon menilai, rancangan Perpres tersebut seperti tidak transparan karena tidak disampaikan terlebih dahulu kepada DPR RI dalam hal ini Komisi I DPR.

"Kami berpikiran ada apa sebenarnya, karena rancangan (Perpres) yang begitu hebat lalu seperti ditutupi," kata Effendi setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Wamenhan, Kasad, Kasau, Kasal, dan Kepala BAIS, Senin (31/5/2021).

Effendi menjelaskan, RDP Komisi I DPR tersebut sebenarnya ingin meminta penjelasan kepada Kemhan terkait rancangan Perpres Alpalhankam yang dirancang dari tahun 2020-2044, namun pengadaan dan pembayarannya dilaksanakan 2020-2024.

"Kami ingin menanyakan seperti apa sih arsiteknya, seperti apa desainnya yang ingin kami tanyakan. Namun Menhan tidak hadir (pada RDP), jadi sebatas penjelasan dari Wamenhan," ujarnya.

Karena itu, menurut Effendi, Komisi I DPR mengagendakan Rapat Kerja (Raker) pada Rabu (2/6) dengan mengundang Menhan untuk menjelaskan terkait rancangan Perpres tersebut.

"RDP tadi sampai sebatas penjelasannya dari Wamenhan. Nanti Rabu jam 10 di Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, kami minta Menhan menjelaskan secara rinci. Kami minta Menhan hadir agar tidak ada bias dan multitafsir terkait rancangan Perpres tersebut," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, dalam RDP tersebut Wamenhan diminta untuk menjelaskan rancangan Perpres tersebut namun yang bersangkutan tidak mau.

Effendi mengakui perlu terobosan yang luar biasa dan political will dalam rangka modernisasi Alpalhankam Indonesia sehingga Menhan perlu menjelaskan agar jangan sampai setelah ditetapkan, menjadi pro-kontra di masyarakat.

"Ini (anggaran pengadaan) baru lingkup pinjaman luar negeri, lingkup kredit ekspor, belum lagi pinjaman dalam negeri, belum lagi rupiah murni, belum lagi APBN sendiri yang sudah dialokasikan secara rutin," ujarnya.

Dia berharap rapat kerja dengan Menhan dan Panglima TNI pada Rabu (2/6) dilakukan secara terbuka sehingga bisa disaksikan masyarakat melalui media massa agar tidak menimbulkan pertanyaan di publik.

Wamenhan Letjen TNI Muhammad Herindra dan Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti RDP dengan Komisi I DPR, Senin 31 Mei 2021.

Dalam rancangan Perpres Alpalhankam yang beredar, Pasal 2 ayat (1) disebutkan menteri menyusun perencanaan kebutuhan alpalhankam Kemhan dan TNI untuk 5 (lima) Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.

Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa rencana kebutuhan alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah US$ 124.995.000.000 atau sekitar Rp 1,7 kuadriliun.

Rincian dari anggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 yaitu:

a. Untuk akuisisi alpalhankam sebesar US$ 79.099.625.314

b. Untuk pembayaran bunga tetap selama lima Renstra sebesar US$ 13.390.000.000

c. Untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan alpalhankam sebesar US$ 32.505.274.686

Pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai US$ 124.995.000.000 telah teralokasi sejumlah US$ 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024.

Pasal 3 ayat 4 dijelaskan selisih dari rencana kebutuhan sejumlah US$ 104.247.117.280 yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.

Sumber: ANTARA