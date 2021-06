Eks Pimpinan Harap 1.271 Pegawai KPK yang Dilantik Sebagai ASN Menjadi PNS Plus

Rabu, 2 Juni 2021 | 14:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengucapkan selamat kepada 1.271 pegawai KPK yang telah dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN). Saut berharap para pegawai tersebut menjadi PNS plus plus dengan tetap memelihara dan menanamkan sembilan nilai yang selama ini dianut insan KPK.

"Selamat kepada para among the best yang dilantik jadi PNS. Pasti banyak yang harus dibenahi dan jangan lemah. Walau anda adalah PNS, jadilah PNS Plus Plus Plus. Tetap pelihara dan tanam-kembangkan sembilan nilai yang kita kenal selama ini di KPK (jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, serderhana, berani, dan adil," kata Saut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Saut turut mengingatkan agar para pegawai yang telah dilantik sebagai ASN untuk terus mencintai Indonesia dengan membantu banyak pihak membersihkan negeri baik di dalam maupun luar KPK. Dikatakan, tidak ada satu pun pihak di dalam maupun di luar KPK yang tidak bisa diawasi melalui check and balances.

"Ke dalam tidak ada satu pihak pun di KPK yang tidak bisa di-check and balances, demikian juga di luar KPK. Setia saja di jalan itu," ucapnya.

"Selamat bakerja dengan tetap jadi counter measures atas ketidakadilan, ketidakjujuran, dan ketidakbenaran pada peradaban hukum kita," tambah Saut.

Dalam kesempatan ini, Saut memberikan dukungan moral kepada 75 pegawai KPK yang tidak dapat dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN) lantaran tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Saut meminta para pegawai tersebut untuk tetap semangat di sisa waktu mereka mengabdi di lembaga antirasuah. Saut,menilai meski ke-75 pegawai itu tidak dapat mengikuti pelantikan bersama 1.271 pegawai lainnya pada Selasa (1/6/2021), mereka masih dimungkinkan untuk diangkat menjadi ASN melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang diharapkan diterbitkan Presiden Jokowi.

"Untuk 75 pegawai yang belum dilantik, jagalah kesehatan dan tetap semangat di sisa waktu untuk nanti bakal diangkat (menjadi ASN) dengan Keppres (Keputusan Presiden)," kata Saut.

Saut meyakini hal itu lantaran ke-75 pegawai yang tidak lulus TWK sebagai insan KPK terbaik dari yang terbaik.

"Kalau tidak mungkin di era pemerintahan saat ini, pemerintahan yang akan datang akan mengangkatnya. Gampang itu dengan Keppres saja selesai. Tidak ada keraguan, all of you are the best among the best," katanya.

