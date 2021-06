KLHK Dorong Kontribusi Sektor Bisnis untuk Iklim dan Ekonomi Hijau

Kamis, 3 Juni 2021 | 17:12 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatul.com - Peran multi stakeholder dalam mendukung pencegahan perubahan iklim dan mendorong pembangunan ekonomi hijau menjadi salah satu kunci tercapainya target penurunan nol emisi karbon atau net zero emissionglobal pada tahun 2050 mendatang.

BACA JUGA Jokowi Minta Covid-19 Jadi Momentum Bangun Ekonomi Hijau

Menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP 26 UNFCCC) yang akan diselenggarakan pada 1-12 November 2021, komitmen dunia terhadap Paris Agreement 2015 akan kembali disorot demi mencapai target bersama di bidang pencegahan perubahan iklim.

Empat tujuan utama COP 26 diantaranya mengamankan global net zero emission pada tahun 2050, beradaptasi untuk melindungi komunitas dan habitat alami, mobilisasi dukungan finansial, dan bekerja sama, mempercepat setiap aksi untuk menghadapi perubahan iklim melalui kolaborasi dan ko-operasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat.

Pertemuan petinggi dunia itu pun akan menyorot pencapaian Sebelumnya, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim tanggal 22 April 2021, secara virtual Presiden Joko Widodo menegaskan keseriusan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim dengan melakukan aksi nyata melalui memajukan pembagunan hijau serta terus memperkuat kemitraan global dalam mencapai net zero emission tahun 2050 yang dijalankan dengan pemenuhan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2030.

Mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Direktur Jenderal Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi kata kunci untuk menjawab tantangan di perubahan iklim dan mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sesuai komitmen NDC, sebesar 29% dengan sumber daya sendiri dan 41% dengan dukungan dari internasional pada tahun 2030.

“Pencegahan perubahan iklim merupakan tanggung jawab kita semua dan kolaborasi adalah elemen penunjang untuk mencapai target bersama ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan Presiden Jokowi, green economy menjadi salah satu yang kita dorong, bagaimana konteks pembangunan dengan mengutamakan prinsip lingkungan ini bisa terselenggara di Indonesia,” jelas Laksmi dalam webinar bertajuk Collaborative Contribution for Climate and Green Economy yang diinisiasi Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Kamis (3/6/2021).

Laksmi menjelaskan pemerintah telah mengembangkan beberapa strategi untuk mendukung ekonomi hijau, misalnya meningkatkan anggaran yang mendukung transformasi hijau, mendorong performa Indonesia di sektor hijau untuk menarik lebih banyak investor, mendorong berbagai pendanaan inovatif dan memanfaatkan akses pendanaan di tingkat global.

Tak hanya peran penting dari pemerintah, dunia industri juga terus menggiatkan upaya demi terciptanya bisnis yang berkelanjutan melalui berbagai aksi mengingat sektor swasta merupakan salah satu pemain kunci dalam mencapai target penurunan emisi.

Kontribusi sektor bisnis dapat terlihat dari berbagai komitmen, misalnya menerapkan praktek efisiensi energi, mengukur dan memberikan solusi untuk mencapai nol emisi hingga memanfaatkan energi terbarukan dalam proses produksi.

“Sejak diadopsinya SDGs melalui Perpres No. 59 tahun 2017, maka semua pemangku kepentingan diundang untuk terlibat dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terkait dengan perubahan iklim, maka Goal 9 industrii Inovasi, infrastruktur, Goal 13 untuk aksi iklim, dan Goal 12 untuk konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sangat erat kaitannya dengan semua sektor bisnis,” ujar Yono Reksoprodjo, Executive Committee IBCSD.

BACA JUGA Arsjad Rasjid: Indonesia Berhak Dapatkan Manfaat Green Economy

Sejalan dengan komitmen sektor bisnis, pemerintah juga telah menyiapkan wadah bagi para pelaku bisnis untuk melaporkan kegiatan-kegiatan keberlanjutan yang dilakukan, terutama dalam konteks konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Seperti dipaparkan oleh Noer Adi Wardojo, Kepala Pusat Standardisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, emerintah telah menyiapkan sebuah platform Community of Practices. Dalam platform tersebut, perusahaan dan organisasi, bahkan komunitas dapat melaporkan kegiatan-kegiatannya terkait dengan pencapaian SDG 12 ini.

Sumber: BeritaSatu.com