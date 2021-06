Pengamat Militer: Indonesia Mampu Kejar Target Belanja Pertahanan 1,5% dari PDB Per Tahun

Kamis, 3 Juni 2021 | 17:59 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan, bila Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (alpalhankam) disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka Indonesia semestinya mampu mengejar target belanja pertahanan maksimal 1,5% dari PDB per tahun.

Menurutnya, rencana alokasi belanja alpalhankam masih minim bila dibandingkan dengan besaran PDB tahun 2020.

“Coba kita bandingkan dengan PDB Indonesia tahun 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun. Apabila diasumsikan PDB Indonesia setiap tahun di angka yang sama dalam 25 tahun ke depan, rencana alokasi Rp 1.750 triliun dari pinjaman luar negeri itu hanya menempati porsi sebesar 0,45% PDB,” kata Khairul Fahmi kepada Beritasatu.com, Rabu (3/6/2021).

Menurutnya, bila ditambah dengan alokasi anggaran pertahanan sebesar rata-rata 0,78% PDB per tahun, maka anggaran pertahanan akan mencapai 1,23% PDB yang mendekati target anggaran pertahanan 1,5% PDB per tahun.

“Artinya, jika rancangan itu disetujui Presiden, Indonesia mestinya akan mampu mengejar target belanja pertahanan maksimal 1,5% dari PDB per tahun,” ujar Khairul Fahmi.

Dengan demikian, lanjut Fahmi, harapannya dilema yang dirasakan terhadap minimnya anggaran belanja alpalhankam dapat terjawab. Anggaran tersebut masih bisa ditingkatkan tanpa menggangu pembangunan kesejahteraan bangsa Indonesia.

“Pembangunan kesejahteraan terus berjalan, pembangunan pertahanan dapat ditingkatkan,” terang Khairul Fahmi.

Terkait kabar yang beredar menyebutkan upaya pemenuhan kebutuhan alutsista bakal memasukkan skema pinjaman luar negeri, Khairul menjelaskan tentu saja ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan.

“Misalnya soal tenor dan bunga pinjaman. Diplomasi pertahanan harus terus dilakukan untuk menjajaki peluang pinjaman berbunga rendah dengan tenor panjang. Setidaknya 2% dengan tenor minimal 12 tahun agar tidak membebani negara,” jelas Khairul Fahmi.

Selain itu, Fahmi menegaskan kemampuan negosiasi juga harus terus ditingkatkan, karena dalam belanja impor ada skema offset transfer teknologi, kerjasama produksi hingga fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang harus dipertimbangkan dan dilihat mana yang paling menguntungkan.

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan untuk melakukan pembelian terhadap alutsista milik Indonesia dalam rangka melakukan peremajaan dan modernisasi menuai polemik. Hal ini diakibatakan adanya Rancangan Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alpalhankam.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah di pasal 7 yang menyatakan dana yang dibutukan untuk membeli alutsista mencapai 124.995.000.000 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 1.788 triliun (kurs Rp 14.300 per dollar AS).

