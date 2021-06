KAI-Pelindo III Resmikan Reaktivasi Jalur KA ke Terminal Peti Kemas Surabaya

Kamis, 3 Juni 2021 | 20:52 WIB

Oleh : Thresa Sandra Desfika / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) bersama PT Pelindo III (Persero) meresmikan reaktivasi jalur kereta api (KA) ke Terminal Peti Kemas Surabaya, Kamis (3/6/2021).

Direktut Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, reaktivasi jalur KA ini bisa terwujud berkat kerja sama antara KAI, Pelindo III, dan PT Terminal Petikemas Surabaya yang merupakan anak usaha Pelindo III.

"Kami atas nama KAI mengucapkan terima kasih atas inisiatif ini. Semangat kolaborasi mewujudkan sinergisitas konektivitas antara moda kereta api dan pelabuhan," kata Didiek dalam peresmian reaktivasi jalur kereta api (KA) ke Terminal Peti Kemas Surabaya yang dilihat secara daring pada Kamis (3/6).

Dia menambahkan, reaktivasi angkutan logistik yang terintegrasi dengan TPS ini merupakan milestone sangat penting karena dapat memberikan nilai lebih untuk industri logistik dan kepelabuhanan nasional serta meningkatkan daya saing.

"Kami telah melakukan persiapan-persiapan sebelum diaktifkan kembali. Material kita siapkan, kemudian penggantian jalan rel, pembongkaran material yang menutupi wesel. Ini terselenggara cepat karena kerja sama yang sangat baik," jelas dia.

Didiek mengungkapkan, reaktivasi ini selaras dengan visi KAI untuk menjadi solusi ekosistem yang terbaik bagi Indonesia. Ke depan, integrasi dilakukan bukan hanya secara fisik tapi juga sistemnya.

"Kita sudah bicara bagaimana integrasi sistem host to host antara KAI dengan Pelindo III dan TPS sehingga harapannya bisa memberikan layanan yang end to end kepada para klien yang melakukan bongkar muat atau pemilik barang sehingga pengiriman logistik dari dan menuju Tanjung Perak ini bersifat end to end dan bagian dari ekosistem transportasi antarmoda," sebut Didiek.

Dia mengungkapkan, di TPS ini punya dua jalur KA dan masing-masing bisa mengakomodasi angkutan KA barang peti kemas 10 gerbong datar sehingga total kapasitas muat nanti 20 gerbong datar berkapasitas 40 twenty foot equivalent units (TEUs).

"Harapan kami nanti terus adaptasi dengan perkembangan sehingga bisa kami kembangkan lebih lanjut atas kerja sama dengan TPS dan Pelindo III ini," sebut dia.

Sumber: BeritaSatu.com