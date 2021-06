NU Care-LAZISNU Salurkan Bantuan dari Rakyat Indonesia Untuk Palestina

Selasa, 8 Juni 2021 | 07:28 WIB

Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Pengurus Pusat (PP) NU Care-LAZISNU Abdur Rouf mengatakan, pihaknya kembali menyalurkan bantuan untuk warga Palestina. Penyaluran dilakukan pada Sabtu, 5 Juni 2021 lalu. Menurut Abdur, bantuan tersebut adalah amanah dari rakyat Indonesia untuk Palestina, yang menyalurkan donasi melalui NU Care-LAZISNU.

“Itu (penyaluran bantuan) adalah amanah, titipan donasi kemanusiaan dari rakyat Indonesia untuk Palestina, yang kemudian kami salurkan melalui Women Center Althoury (AWC) Silwan, satu yayasan perempuan yang membantu para penyintas atau korban konflik di Palestina sana, dan kami sudah bisa pastikan bahwa bantuan sampai ke warga terdampak. Kami pun menargetkan Rp 20 miliar donasi untuk Palestina” ujar Rouf di kantor NU Care-LAZISNU, Jakarta Pusat, Senin (7/6/2021).

Adapun bantuan yang didistribusikan melalui AWC yaitu kebutuhan keluarga (family kit) untuk para penyintas di wilayah Gaza dan juga Yerusalem.

“Sebelum (bantuan) ini pun, kami juga telah bekerjasama dengan AWC dalam program pendistribusian hewan kurban tahun lalu di Palestina, dengan laporan yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa bantuan tersebut betul-betul sampai ke warga yang memang merupakan korban dari konflik di Palestina,” tegasnya.

Rouf juga menambahkan, untuk tahap selanjutnya NU Care-LAZISNU akan menyerahkan bantuan berupa peralatan kesehatan atau alat medis (medical tools) bagi warga di Palestina.

Sementara itu, Ketua PP NU Care-LAZISNU, Muhammad Wahib, mengucap syukur bahwa bantuan dari rakyat Indonesia yang sudah diterima oleh rakyat Palestina.

Sebelumnya, kata Wahib, akhir Mei 2021 lalu, bantuan berupa school kit (perlengkapan sekolah) untuk anak-anak dan sembako untuk warga Palestina di tempat pengungsian di daerah Jerash, telah disalurkan juga melalui kawan-kawan PCI (Pengurus Cabang Istimewa) NU Yordania.

“Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa bantuan dari rakyat Indonesia kembali diterima oleh saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih kami sampaikan kepada para mitra, semua donatur dalam kampanye kemanusiaan untuk Palestina,” ucap Wahib.

Wahib menegaskan, Nahdlatul Ulama akan terus berkomitmen dalam membantu rakyat Palestina yang sedang dalam kesusahan. Bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, lanjutnya, bisa disalurkan melalui tautan campaign nucare.id/program/pedulipalestina.

“Dan, kegiatan kemanusiaan ini sudah sejak lama kita lakukan. Nahdlatul Ulama sendiri sudah mendukung kedaulatan dan kemerdekaan yang utuh bagi Palestina sejak tahun 1938, pada Muktamar di Menes, Banten,” imbuhnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, pun mengajak Nahdliyin dan masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, melalui NU Care-LAZISNU.

Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke rumah Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun, pada Senin 17 Mei 2021.

“Dalam hal ini saya mengajak kepada seluruh warga Nahdliyin dan umat Islam pada umumnya, mari kita berikan bantuan seikhlas mungkin, berapa pun akan berarti untuk warga Palestina. Saya ajak semua warga Nahdliyin memberikan dukungan melalui NU Care-LAZISNU,” tutur Kiai Said.

Dukungan dari masyarakat Indonesia dapat disalurkan melalui rekening BCA 0680 100 900 a.n. Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU dan rekening Mandiri 123 000 4838 977 a.n. LAZISNU, dengan menyertakan kode unik Solidaritas untuk Palestina 009 seperti Rp. 100.009. Konfirmasi donasi via WhatsApp (WA): 081398009800.

Sumber: BeritaSatu.com