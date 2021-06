BPK Tekankan Pentingnya Good University Governance

Jumat, 11 Juni 2021 | 17:57 WIB

Oleh : JNS

Karawang, Beritasatu.com - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendra Susanto menekankan pentingnya good university governance saat menjadi narasumber di kuliah umum Universitas Singaperbangsa Karawang, Kamis (10/6/2021).

Hendra menjelaskan, Undang-Undang 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa mekanisme dan pengelolaan perguruan tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi.

"Pengaturan tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang baik, lazim dikenal sebagai good university governance, di mana mencerminkan kesuksesan universitas dalam menghasilkan lulusan-lulusan berkualitas dan siap bersaing di dunia global sesuai dengan prinsip peningkatan kualitas, relevansi, ekuiti, efisiensi," kata Hendra.

Menurut Hendra, digital forensic dalam implementasi good university governance harus dilakukan secara akuntabel, audit trail, transparan, berpedoman dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.

"Mengingat Unsika saat ini sudah berubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum (BLU), sehingga memiliki kesempatan mengelola keuangan secara mandiri," kata Hendra.

Anggota I BPK saat menghadiri kuliah umum Universitas Singaperbangsa Karawang, Kamis 10 Juni 2021. (Dok. BPK)

Dalam kesempatan tersebut, Hendra juga menjelaskan terkait penggunaan big data analytics dan penggunaan teknologi informasi dalam proses pemeriksaan.

Misalnya, BPK pernah bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait ketersediaan peta spasial yang membantu BPK dalam melaksanakan pemeriksaan lingkungan dan pemeriksaan tata kelola kehutanan. Pemeriksa BPK juga telah menggunakan teknologi Geographic Information System (GIS) untuk membantu digital forensic dalam pemeriksaan tersebut.

BPK juga terlibat secara aktif dalam INTOSAI Working Group. BPK juga menyadari pentingnya pemanfaatan Working Group of IT Audit (WGITA) dan Working Group on Big Data (WGBD).

Di WGITA, BPK berperan sebagai project leader untuk data analytics project.

Adapun di WGBD, BPK menjadi project leader untuk audit technology innovation project Big Data Analytics untuk mendukung kegiatan pemeriksaan.

"Dan yang paling terkini, di penghujung tahun 2020 lalu, BPK menerapkan big data analytics dan digital forensic pada pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19," kata Hendra.

"Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pemerintah dalam pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19," tutupnya.

Sumber: BeritaSatu.com