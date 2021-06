Sejumlah Pasal dalam RKUHP Dinilai Kekang Demokrasi, Apa Saja?

Jumat, 11 Juni 2021 | 17:51 WIB

Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengkritisi sejumlah pasal dalam draf Rancangan KUHP (RKUHP). Terdapat sejumlah pasal yang dinilai dapat membunuh demokrasi. Aliansi Nasional Reformasi KUHP membeberkan sejumlah pasal bermasalah yang dapat mengekang demokrasi.

“Dalam kondisi situasi demokrasi dan pemberantasan korupsi yang melemah ini, pemerintah malah menyebarkan draf (RKUHP) September 2019 yang tetap mamasukkan pasal-pasal warisan kolonial yang bertujuan mengekang iklim demokrasi di Indonesia, padahal pemerintah dan DPR selalu berjargon bahwa RKUHP dengan cita-cita reformasi hukum pidana di Indonesia hadir dengan semangat demokratisasi, dekolonisasi, dan harmonisasi hukum pidana,” kata Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu dalam keterangannya, Jumat (11/6/2021).

Terkait tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden (wapres) sebagaimana diatur dalam Pasal 218-220 dalam RKUHP. Erasmus menekankan pasal ini sejatinya ditujukan untuk kepala negara bukan kepada kepala pemerintahan atau disebut lesse majeste.

“Rumusan pasal tersebut sama dengan konsep kejahatan yang ada dalam Pasal 134 dan Pasal 137 ayat (1) KUHP yaitu penghinaan presiden, yang merupakan warisan kolonial Belanda, pada awalnya digunakan untuk memproteksi martabat dari raja atau ratu di Belanda,” kata Erasmus.

Erasmus menyatakan pasal tersebut sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan 013-022/PUU-IV/2006. Dalam putusan itu, MK menyatakan sudah tidak relevan jika dalam KUHP Indonesia masih memuat pasal penghinaan presiden yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.

Selain itu, rumusan pasal tersebut bertentangan dengan Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005. Berdasarkan Laporan Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 20 April 2010 tentang The Promotion and Protection of The Right to Freedom of Opinion and Expression, dinyatakan bahwa hukum internasional tentang hak asasi manusia (HAM) melindungi individu dan kelompok orang, bukan suatu hal yang abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan kritik dan komentar.

Selain penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wapres, terdapat juga tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah yang diatur dalam Pasal 240-241 RKUHP. Erasmus menegaskan, pasal ini disebut juga dengan nama pasal haatzaai artikelen yang sesungguhnya berasal dari British Indian Penal Code.

Pada waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda. Dengan kondisi Indonesia saat ini sebagai negara merdeka yang bebas dari penjajah, pasal tersebut sudah semestinya tidak dipertahankan.

“Sudah sepatutnya pasal kolonial ini tidak perlu ada karena tidak sesuai lagi dengan negara demokratis yang merdeka. Pasal tersebut pun sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 berdasarkan putusan MK No. 6/PUU-V/2007,” kata Erasmus.

“Jika kita merujuk pada Komentar Umum Konvenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB No 34, poin 38 juga disebutkan bahwa pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi contohnya kemiliteran dan juga kepada administrasi negara,” imbuh Erasmus.

Multitafsir

Pasal yang dinilai kontroversial juga terkait tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 353-354 RKUHP. Sama halnya dengan kedua pasal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wapres, dan pasal penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 353-354 RKUHP juga berpotensi menjadi pasal karet. Hak dan kebebasan warga negara yang sangat besar berpeluang dikekang dan juga dapat menjadi jelmaan dari pasal subversif.

“Pasal ini, tidak saja kabur dan multitafsir, tetapi juga sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat demokrasi yang modern. Selain itu, hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti lembaga negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik,” kata Erasmus.

RKUHP juga memuat terkait tindak pidana penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa izin yang diatur dalam pasal 273 RKUHP. Erasmus menilai pasal ini merupakan produk hukum kolonial Belanda yang dikenal sebagai Pasal 510 KUHP. Selain itu, pasal ini juga merupakan produk hukum rezim demokrasi terpimpin UU 5/PNPS/1963 tentang Kegiatan Politik.

Gabungan kedua rezim kolonial dan demokrasi terpimpin tersebut, Pasal 273 RKUHP ini mengatur kegiatan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum harus memohon izin polisi atau pejabat berwenang.

“Adanya politik perizinan mencerminkan watak birokrasi pemerintah yang penerapannya sangat bertumpu pada keamanan dan ketertiban umum yang akrab dipakai pemerintah kolonial Belanda, dan juga sebagai bentuk acuan legal pemerintah atau aparat dalam memantau gerak-gerik masyarakat di tahun 1960-an,” ujar Erasmus.

“Belum lagi pada rezim Orde Baru, digunakan juga sebagai pasal langganan penguasa saat itu untuk membatasi kegiatan masyarakat yang akan berdemonstrasi karena diketahui berbeda pendapat dengan penguasa,” kata Erasmus.

Menurut Erasmus yang perlu diminta dari masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya dalam berdemonstrasi adalah pemberitahuan, dan bukan izin.

“Pasal 273 RKUHP ini jelas cerminan watak politik perizinan peninggalan kolonial, peninggalan rezim demokrasi terpimpin dan orde baru yang sengaja dipertahankan untuk mengontrol akitivitas rakyatnya sendiri,” kata Erasmus.

Pasal lain dalam RKUHP yang dinilai bermasalah, yakni terkait tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 281 RKUHP. Dikatakan, Pasal 281 huruf b dan c RKUHP sangat bersinggungan dengan kebebasan berpendapat, hak atas informasi dan kemerdekaan Pers.

Pasal 281 huruf b melarang setiap orang untuk bersikap tidak hormat termasuk dalam menyerang integritas hakim. Misalnya menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur. Menurutnya, pasal ini akan dengan mudah menyasar akademisi, pers atau media, hingga kelompok masyarakat sipil yang berusaha menyuarakan penilaiannya terhadap hakim atau pengadilan yang dianggap tidak imparsial.

“Aliansi justru melihat bahwa menyuarakan pendapat terhadap tindakan penguasa, dalam hal ini termasuk juga hakim atau pengadilan, dalam dunia demokrasi merupakan hal yang biasa. Lalu, Pasal 281 huruf c melarang perbuatan tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan saat sidang pengadilan berlangsung,” ujar Erasmus.

Menurutnya justru pemerintah berdalih, pasal ini ditujukan untuk melarang adanya trial by press, karena dengan adanya pemberitaan yang mendahului putusan pengadilan, dapat memengaruhi indepensi hakim.

“Padahal peradilan di Indonesia bersifat terbuka untuk umum sehingga pemberitaan bebas dilakukan, dengan begtu logikanya bukan izin melainkan dalam hal hakim memerintahkan persidangan dilakukan tertutup,” tegas Erasmus.

Dengan, melihat catatan sejumlah pasal bermasalah tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang terdiri lebih dari 50 lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyerukan kepada pemerintah untuk membuka dan meninjau serta membahas ulang draf pembahasan RKUHP secara transparan. Pembahasan diharapkan dapat diakses oleh publik, dan melibatkan berbagai keahlian dan masyarakat. Hal ini penting sebagai jaminan bahwa RKUHP adalah proposal produk kebijakan yang demokratis.

“Selanjutnya yang terpenting adalah menghapus pasal-pasal yang akan membunuh dan mengekang iklim demokrasi di Indonesia, utamanya dalam kondisi Indonesia saat ini,” demikian Erasmus.

