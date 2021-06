Masuk Tiga Besar Nasional, Pemkot Denpasar Boyong "Humas Entrepreneurial Award 2021"

Jumat, 11 Juni 2021 | 20:35 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih Penghargaan Humas Entrepreneurial Award 2021 pada acara Jakarta Marketing Week yang mengusung tema "Winning In The Recovery Period". Penganugerahan ini diserahkan oleh MarkPlus, Inc yang diterima oleh I Dewa Gede Rai, Kabag Humas & Protokol Denpasar melalui platform virtual Zoom, Jumat (11/6/2021).

Dalam Penghargaan yang juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G Plate, Wamenkes Dante Saksono, founder dan chairman Markplus Inc. Hermawan Kartajaya serta perwakilan dari kementerian, pemerintah provinsi dan daerah/kota serta masyarakat Indonesia. Pemkot Denpasar menjadi satu-satunya daerah dari Bali berhasil masuk 3 besar dalam ajang tersebut.

Menteri Johnny menyampaikan bahwa momentum pandemi ini membawa perubahan tatanan cara bekerja baru bagi humas pemerintah. Saat ini, humas dituntut lebih aktif dalam menyampaikan informasi kebijakan secara langsung melalui media informasi kapan saja dan dimana saja, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata. “Mari bersama-sama dengungkan menuju Indonesia terkoneksi semakin digital semakin maju," kata Johnny.

Pemkot Denpasar ditetapkan menjadi penerima Anugerah Humas Entrepreneurial Award 2021 dengan mengusung program "Vaksinasi Massal Menuju Sanur Zona Hijau". Keberhasilan Pemkot Denpasar menyukseskan program "Sanur Zona Hijau" dengan tercapainya jumlah sasaran vaksin hingga 105% tidak lepas optimalisasi penggunaan digital marketing campaign.

I Dewa Gede Rai usai menerima penghargaan dan turut diundang menjadi pembicara untuk menyampaikan cara Pemkot Denpasar memaksimalkan penggunaan teknologi digital untuk menyukseskan program pemertinah. Dijelaskan bahwa Kota Denpasar selalu mengikuti perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi efektif dan efisien.

“Pemkot Denpasar selalu mengikuti perkembangan teknologi digital untuk mensosialisikan program pemerintah kepada masyarakat. Untuk menjangkau semua lapisan masyakarat, Pemkot Denpasar memiliki media sosial seperti, Facebook, IG, Twitter, bahkan saat ini akan menjajaki Tiktok aplikasi yang sedang digandrungi anak muda. Hal ini tentu untuk lebih menyebarluaskan program Pemkot Denpasar,” jelasnya.

Sementara Hermawan Kartajaya, selaku Chairman MarkPlus, mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap Humas Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga yang telah mengkomunikasikan program-program pemerintah dalam berbagai keterbatasan karena Covid-19, dengan cara eksekusi yang bagus dan punya dampak baik. publikasi . Pemenang dipilih oleh tim juri yang terdiri dari para Perhumas, IMA dan MarkPlus Inc.

Sumber: BeritaSatu.com