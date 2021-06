Lima Orang Utan Dilepasliarkan ke Hutan Kalteng

Sabtu, 12 Juni 2021 | 18:37 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak lima orang utan dilepasliarkan ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), Kalimantan Tengah (Kalteng) belum lama ini. Kegiatan kerja sama PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), BKSDA Kalteng dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), itu dilaksanakan dari Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng ke hutan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

EVP CSR BCA Inge Setiawati mengatakan BCA mendukung konservasi orang utan dalam rangka menjaga kelestarian satwa langka Indonesia tersebut. "Melalui Bakti BCA, perusahaan tak hanya mendukung kegiatan pelepasliaran lima orang utan, tetapi rehabilitasi lima orang utan lainnya, meliputi pengadaan makanan dan logistik, perawatan kesehatan, test laboratorium, hingga kegiatan sekolah di hutan," kata dia dalam keterangan tertulisnya Sabtu (12/6/2021).

Dia mengatakan, perhatian terhadap konservasi orang utan harus berkesinambungan sehingga satwa langka yang dilindungi tersebut dapat bisa berkembang. "Perhatian terhadap pelestarian orang utan dilakukan secara holistik melalui program rehabilitasi dan pelepasliaran, program penanaman pohon, dan program edukasi pelestarian lingkungan untuk masyarakat," kata dia.

Inge menambahkan, Indonesia dikaruniai dengan berbagai kekayaan alam, flora dan fauna, serta satwa-satwa unik yang langka di dunia. Perhatian pada pelestarian lingkungan merupakan hal penting dalam mempertahankan ekosistem. "Hal ini harus menjadi perhatian bersama sehingga terciptanya keseimbangan lingkungan," kata dia.

BCA juga melaksanakan kegiatan Orangutan Goes To School (OGTS) dan financial literacy (FL), yaitu roadshow ke sekolah-sekolah di Palangkaraya untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan kehidupan satwa langka khas Indonesia khususnya orang utan kepada para siswa sejak dini.

Sumber: BeritaSatu.com