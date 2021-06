Indonesia Tuan Rumah International Day pada Pertemuan Peraih Nobel Lindau

Minggu, 13 Juni 2021 | 09:09 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WBP

Berlin, Beritasatu.com - Indonesia mendapatkan kehormatan dari yayasan pertemuan peraih Nobel Lindau (Lindau Nobel Laureate Meetings/LNLM) sebagai tuan rumah acara international day pada 2023. Acara itu digelar pada 72nd LNLM yang akan dihadiri sekitar 600 ilmuwan muda dari 100 negara yang diseleksi ketat LNLM dan beberapa penerima hadiah nobel yang diundang secara khusus.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemristekdikti) Ainun Na’im, menyambut baik kesempatan ini dan menyatakan kesiapan Indonesia. “Kami segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyiapkan perhelatan besar tersebut,” kata Ainun dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Minggu (13/6/2021).

LNLM adalah konferensi ilmiah tahunan yang digelar di Lindau, Jerman, sejak 1951. Tujuannya mempertemukan para peraih nobel dengan para ilmuwan muda untuk mendorong pertukaran ilmiah antara generasi berbeda, kebudayaan, dan disiplin.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin, Ardi Marwan, mengatakan permintaan Indonesia sebagai tuan rumah ajang yang diberi nama International Day Indonesia 2023 adalah wujud nyata keberhasilan diplomasi oleh KBRI Berlin yang dipimpin Duta Besar RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno.

“Kerja sama ini merupakan wujud hubungan harmonis antara LNLM dengan Kemdikbudristek. Sebelumnya, telah terjalin kerja sama yaitu pengiriman beberapa ilmuwan muda dari Indonesia untuk dapat berpartisipasi pada agenda tahunan LNLM,” kata Ardi.

Ardi mengatakan kerja sama pengiriman ilmuwan muda tersebut merujuk pada memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani Sekjen Kemdikbudristek, Ainun Naim dan Managing Director and Member of the Board of The Lindau Nobel Laureate Meetings Foundation pada 2019.

Ardi menjelaskan tercetusnya ide untuk menjadikan Indonesia sebagai host International Day pada 72nd LNLM pada musim panas tahun 2023 merupakan bentuk kepercayaan dan apresiasi yang diberikan oleh LNLM kepada Indonesia.

International Day Indonesia 2023 akan diisi berbagai macam kegiatan ilmiah yang melibatkan jaringan (networking) para ilmuwan muda dari 100 negara. Kegiatan pada sesi pagi ini berlangsung di sela-sela waktu sarapan (breakfast) sehingga dinamakan Partner Breakfast. “Sesi ini akan dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selaku tuan rumah, pihak Indonesia diberikan keistimewaan untuk dapat menentukan narasumber dan moderator kegiatan,” ujar Ardi.

Pada siang harinya dilaksanakan acara makan siang bersama dengan melibatkan seluruh tamu undangan termasuk para ilmuwan muda, para penerima hadiah nobel, unsur pejabat dan wartawan pilihan. Berbagai menu khas Indonesia juga akan disajikan pada acara makan siang bersama para ilmuwan ini.

Sebagai acara puncak, pada malam hari akan dilaksanakan acara keakraban antarseluruh tamu undangan (get-together-event). Acara ini akan didahului dengan sambutan oleh President of the Council for the LNLM dan perwakilan pejabat tinggi dari Indonesia yang hadir.

World class event ini akan mempertemukan sekitar 600 ilmuwan muda dari 100 negara yang diseleksi secara ketat oleh pihak LNLM dan beberapa penerima hadiah nobel yang diundang secara khusus. Di antaranya adalah mitra akademisi, pejabat tinggi dari Indonesia dan Jerman, dan sejumlah jurnalis.

