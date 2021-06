BPK: Pembangunan KEK Teluk Tomini Harus Dinikmati Semua Lapisan Masyarakat

Senin, 14 Juni 2021 | 14:31 WIB

Oleh : JNS

Gorontalo, Beritasatu.com - Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, manfaat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teluk Tomini harus dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

"Sesuai dengan semangat SDGs tentang no one left behind, maka diharapkan hasil dari pembangunan KEK Teluk Tomini harus dinikmati semua lapisan masyarakat yang tinggal di Kawasan Teluk Tomini dan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah," kata Agung dalam keterangan tertulisnya di Gorontalo, Sabtu (12/6/2021).

Agung menjelaskan, KEK Teluk Tomini harus akuntabel dari sisi lingkungan hidup, sumber daya manusia, dan tentu saja memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Dirinya menambahkan, dengan potensi yang dimiliki Teluk Tomini, seharusnya pembangunan ekonomi di kawasan tersebut dapat sejajar dengan kawasan lainnya yang lebih maju khususnya di Pulau Sulawesi sendiri. Karena itu, kehadiran KEK Teluk Tomini diharapkan dapat menguntungkan investor dan masyarakat setempat serta tidak menimbulkan peningkatkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

"Prinsip utama good governance yang harus diterapkan dalam pembangunan KEK Teluk Tomini adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan aspek keamanan (safety and security), lingkungan hidup serta keberlanjutan antar generasi," tambahnya.

Sebab, lanjut Agung, hal terpenting dalam reformasi keuangan negara adalah meningkatnya kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mencerminkan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan clean government.

Menurut Agung, tidak semua KEK berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurutnya, pada pengembangan KEK di berbagai negara, terdapat beberapa kendala yang kerap membayangi.

Selain faktor infrastruktur, kualitas perencanaan dan roadmap pembangunan yang tidak terintegrasi, serta masalah ego sektoral dari para pengelola KEK atau pemangku kepentingan menjadi penyebab program KEK kurang efektif. Selain itu, koordinasi juga menjadi permasalahan yang harus diatasi, hal ini mengingat KEK Teluk Tomini adalah lintas provinsi.

"Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kapasitas sumber daya manusia di pedesaan yang kurang memadai. Selain itu, faktor interkonektivitas antar daerah juga masih dipandang sebagai kekurangan," tutup Agung.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna dalam kegiatan Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara, di Gorontalo, Sabtu 12 Juni 2021. (Dok. BPK)

Sumber: BeritaSatu.com