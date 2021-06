Lewat Festival Teluk Jailolo, Potensi Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat akan Terangkat

Senin, 14 Juni 2021 | 19:05 WIB

Oleh : Chairul Fikri / EHD

Perempuan-perempuan Halmahera Barat mementaskan salah satu kebiasaan dan kerja kaum perempuan dalam Festival Teluk Jailolo (FTJ) 2021 dengan tema yaitu 'The Harmony of the Spice Island' yang sukses diselenggarakan pada 9-12 Juni 2021 lalu. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Potensi pariwisata Kabupaten Halmahera Barat dipastikan akan memanjakan para wisatawan yang datang. Untuk menarik minat tersebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Festival Teluk Jailolo (FTJ) 2021 dengan tema yaitu The Harmony of the Spice Island yang sukses diselenggarakan pada 9-12 Juni 2021 lalu.

Dimana event promosi daerah yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahunnya itu diharapkan akan bisa mengangkat pariwisata daerah yang terletak di Provinsi Maluku Utara itu lantaran masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu dari 10 event terbaik kategori event berbasis adaptasi dan inovasi.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Rizki Handayani dalam keterangan persnya, Senin (14/6/2021).

"Festival Teluk Jailolo sangatlah menarik karena tema yang diambil localize mengangkat potensi pariwisata orisinil Halmahera Barat sebagai sebuah event dengan untuk menciptakan experience yang unik dan berkesan. Menariknya, konten yang unik ini kini bisa dinikmati secara online, sebagai bentuk inovasi di dunia event pariwisata, dan bersyukur Alhamdulillah kegiatannya sudah sukses mengenalkan potensi Pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat itu," ungkap Rizki.

Tema 'The Harmony of the Spice Island' memang sengaja dipilih sebagai tema penyelenggaraan Festival Teluk Jailolo tahun ini lantaran dengan tema itu, keberagaman adat dan budaya, perbedaan suku, ras dan agama di Halmahera Barat bisa dipersatukan kembali dalam harmoni Ino Fo Makati Nyinga untuk membangkitkan potensi kepulauan rempah menjadi destinasi wisata unggulan yang mendunia.

"Penyelenggaraan FTJ 2021 kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya dikarenakan masih berada dalam era tatanan hidup baru masa pandemi covid-19. FTJ yang biasanya identik dengan keramaian, saat ini dalam pelaksanaannya harus mengikuti konsep Hybrid Event yaitu dengan sistem online dan offline. Dimana pelaksanaan Konsep Hybrid ini dimaksudkan untuk membatasi penonton luring dalam rangka mengurangi angka kerumunan di kawasan venue event. Masyarakat atau pengunjung bisa menyaksikan FTJ tanpa harus datang ke venue akan tetapi juga bisa secara daring melalui live streaming kanal promosi Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Barat," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno sangat mengapresiasi digelarnya Festival Teluk Jailolo 2021 dan diharapkan dengan ada event ini dapat mempromosikan dan mengangkat potensi pariwisata dari keindahan alam dan bahari yang dimiliki oleh Halmahera Barat.

"Selain itu, Festival Teluk Jailolo dapat menjaga eksistensi Halmahera Barat sebagai daerah kepulauan rempah di Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak masyarakat untuk menyaksikan event dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, terlebih lagi saat ini pandemi Covid-19 masih menghantui kita dan saya mengajak masyarakat di Halmahera Barat agar optimis dan bangkit jika sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air akan kembali seperti sediakala," kata Sandiaga dalam sambutannya yang dibacakan secara virtual.

