Wonogiri Jadi Kabupaten Pertama Selesaikan Pendataan SDGs Desa

Rabu, 16 Juni 2021 | 18:35 WIB

Oleh : JNS

Wonogiri, Beritasatu.com - Kabupaten Wonogiri berhasil menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menyelesaikan pendataan pemutakhiran data berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Sebanyak 251 desa yang tergabung dalam 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri tercatat telah menyelesaikan pendataan SDGs Desa. Capaian ini menuai apresiasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

“Saya sengaja sowan ke sini (Kabupaten Wonogiri) untuk belajar lebih jauh proses pendataannya, untuk kita tularkan kepada bupati-bupati se-Indonesia,” kata Abdul Halim, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya di Wonogiri, Rabu (16/6/2021).

Mendes menjelaskan, data merupakan instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik di pusat maupun di desa.

“Di Kementerian Desa PDTT itu enggak bisa ngomong teori, harus ngomong data, enggak mungkin 74.961 desa terus ngomong teori-teori pembangunan, harus data,” ujarnya.

Abdul Halim juga mengucapkan terima kasih seluruh jajaran di pemerintah Kabupaten Wonogiri, termasuk para camat, kepala desa, pendamping desa, ketua Pokja relawan pendataan SDGs Desa yang berhasil menuntaskan seluruh data SDGs Desa.

Dirinya juga memberikan penghargaan kepada 656 orang yang terlibat dan berhasil menyelesaikan pendataan. Yakni 251 kepala desa, 251 sekretaris desa yang juga sebagai ketua Pokja pendataan, 6 pendamping kabupaten, 53 pendamping desa, dan 69 pendamping lokal desa.

Dilansir dari keterangan pers Kemdes PDTT, per 16 Juni, tercatat sudah ada 40.833 desa atau setara 54% desa sudah menyelesaikan pendataan.

Sementara untuk data warga yang sudah masuk di dalam SDGs Desa atau sistem informasi desa mencapai 79.896.201 warga atau setara 68% dari total warga desa.

Sebagaimana diketahui, program SDGs Desa bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di desa, termasuk mengentas kemiskinan dan kelaparan. Dalam program ini, desa-desa diminta untuk melakukan pendataan warga by name, by address.

BACA JUGA Ini Strategi Mendes Pastikan Akurasi Pendataan SDGs Desa

Sumber: BeritaSatu.com