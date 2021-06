Gajah Sumatera Lahir di Suaka Margasatwa Padang Sugihan

Minggu, 20 Juni 2021 | 12:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Populasi gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Indonesia bertambah kembali dengan kelahiran seekor anak gajah jantan di Pusat Latihan Gajah (PLG) Jalur 21 Suaka Margasatwa (SM) Padang Sugihan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan (Sumsel).

Dalam pernyataan resmi diterima di Jakarta, Minggu, (20/6/2021) Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno menyatakan bahwa kelahiran satwa seperti ini menunjukkan kondisi ekosistem SM Padang Sugihan tersebut cukup nyaman untuk perkembangbiakan.

"Itulah salah satu usaha yang sedang dibangun, dan saya berterima kasih kepada semua jajaran UPT Ditjen KSDAE se-Indonesia, agar terus menjaga dan meningkatkan kualitas ekosistem kita, yang dicirikan oleh kehadiran satwa-satwa langka di habitatnya," ujarnya.

Dia mengapresiasi kepada tim BKSDA Sumsel atas pengelolaan ekosistem SM Padang Sugihan khususnya gajah di PLG dan perawat yang berhasil menjaga induk gajah sampai proses kelahiran. "Kelahiran itu menjadi pertanda bahwa kondisi habitat dan kesejahteraan satwa menjadi kunci utama dalam pengelolaan gajah, sehingga mampu bereproduksi secara alami dan mudah-mudahan program ex situ link to in situ semakin terwujud," jelasnya.

Gajah tersebut lahir dari induk bernama Sabana pada Jumat (18/6/2021) dalam kondisi sehat serta bagian tubuh lengkap.

Perkembangan bayi gajah tersebut akan dimonitor dan diberikan antiseptik mencegah infeksi pada tali pusar serta pengendalian virus yang dapat menyerang gajah-gajah berumur kurang dari 10 tahun. Sedangkan untuk gajah induk Sabana diberikan suplemen berupa injeksi Biodin untuk stimulasi tubuh setelah melahirkan dan menjaga stamina.

Area PLG Jalur 21 merupakan tempat paling tinggi di SM Padang Sugihan dan berdekatan dengan sungai, termasuk keberadaan rawa dan daratan. PLG Jalur 21 berada pada seluruh blok pemanfaatan SM Padang Sugihan dengan luas 7.349,60 hektare.

Saat ini jumlah gajah sumatera yang ada di PLG Jalur 21 sebanyak 31 ekor yang terdiri atas lima ekor pejantan dewasa, 13 ekor induk betina, empat ekor jantan muda, lima ekor anak jantan, dan empat ekor anak betina.

