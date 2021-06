Kasus Covid Naik, Menag Minta Jajaran Perketat Protokol Kesehatan 5M

Minggu, 20 Juni 2021 | 20:20 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus aktif Covid-19 di Indonesia mengalami tren kenaikan. Bahkan hari ini, Minggu (20/6/2021) angka positif Covid-19 melonjak hingga 13.737.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta jajarannya untuk memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

"Jajaran Kemenag harus menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan. Ini bagian dari kontribusi kita dalam menekan laju paparan Covid-19 dan tentu saja ini bagian dari tugas kemanusiaan kita," kata Menag di Jakarta, Minggu (20/6/2021).

Selanjutnya, Menag Yaqut juga mengimbau jajarannya berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat untuk berlakukan skema work from office (WHO) dan work from home(WFH) sesuai kondisi daerah masing-masing.

Menag juga mengimbau jajarannya untuk mengajak tokoh masyarakat setempat untuk bersama-sama memperketat penerapan prokes. “Ajak pengurus rumah ibadah untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Menag kembali mengingatkan tentang instruksi Nomor 1 tahun 2021 tentang gerakan sosialisasi penerapan prokes 5M yang terbit Februari 2021 lalu.

Sebagaimana diketahui, instruksi tersebut meminta aparatur sipil negara (ASN) Kemag untuk menjadi teladan dalam penerapan 5M pada setiap aktivitas di kantor maupun di luar kantor.

Selain itu, ASN harus aktif dalam sosialisasi dan penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkungan satkernya, termasuk dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat.

“ASN Kemag juga diminta meminimalisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang,” ucapnya.

Adapun instruksi lain adalah terkait dengan keharusan untuk melaporkan secara berkala terkait kemajuan gerakan sosialisasi penerapan prokes 5 M kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kemag melalui website: lapor5m.kemenag.go.id. Laporan dalam bentuk foto atau video.

Menag menyebutkan, instruksi tersebut melengkapi sejumlah ketentuan dan pedoman penyelenggaraan layanan keagamaan di masa pandemi yang meliputi penyelenggaraan ibadah di rumah ibadah, serta pembelajaran di lembaga pendidikan agama dan keagamaan pada masa pandemi.

“Seluruh ketentuan prokes yang diterbitkan sebelumnya masih tetap berlaku. Bahkan harus ditingkatkan dan diperkuat pelaksanaannya melalui koordinasi dan pelaporan. Semoga ikhtiar ini bisa dilaksanakan secara optimal dan Indonesia terjaga dan segera terbebas dari Covid-19,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com