Ma'ruf Sebut MUI Gunakan Cara berpikir Moderat dalam Tentukan Fatwa

Rabu, 23 Juni 2021 | 18:55 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan cara berpikir moderat dalam menentukan fatwa. Menurut Ma'ruf sesuatu yang halal tetap halal. Hasilnya pun menjadi halal. Sementara sesuatu yang haram tetap haram, demikian pula hasilnya. Hal itu disampaikan Ma'ruf pada acara The 2nd International Conference on Humanity Law And Sharia, melalui konferensi video, Rabu (23/6/2021).

“MUI menghalalkan vaksin yang tidak mengandung unsur-unsur yang haram, baik melalui percampuran maupun karena memanfaatkan unsur haram sebagai media ataupun karena unsur yang haram itu sudah berubah bentuk menjadi suci dalam petunjuknya. Kecuali dalam keadaan darurat, karena ada kaidah yang mengatakan kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang,” kata Ma'ruf dalam konferensi yang digelar oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tersebut.

Melalui cara berpikir moderat, menurut Ma'ruf, maka berbagai permasalahan baru yang belum ditemukan hukumnya dapat terpecahkan. Ma'ruf menuturkan pola pikir moderat adalah solusi menghadapi tantangan yang dihadapi dunia keagamaan saat ini, khususnya agama Islam. Moderat yang dimaksudnya bukanlah bersifat tekstual dan liberal.

“Cara berpikir yang benar dan tepat adalah cara berpikir yang moderat dalam arti tidak tekstual dan tidak liberal, yaitu dengan melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang belum diijtihadi sebelumnya atau sudah diijtihadi tapi sudah tidak relevan lagi,” ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menyatakan pola pikir moderat ini dapat menghindarkan umat dari kekeliruan cara pandang Islam. Khususnya, kata Ma'ruf, terhadap cara berpikir yang statis dan konservatif maupun liberal, meliputi penafsiran berlebihan tanpa batas dan patokan demi semata-mata mencari kemudahan.

Menurut Imam Al Qarafi, kata Ma'ruf, cara berpikir statis pada teks adalah merupakan kesesatan dalam agama. Di sisi lain Islam memang agama yang memberikan kemudahan, tetapi bukan tanpa batas.

“Bukan kemudahan yang berlebihan. Mencari kemudahan secara berlebihan tidak diperbolehkan karena hal demikian itu semata-mata mencari rukhsah,” kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengajak seluruh pihak untuk dapat berperan lebih aktif dalam menghadapi tantangan ke depan dengan menggunakan cara berpikir moderat, terlebih terkait upaya pengendalian wabah Covid-19 beserta dampaknya.

“Saya mengajak para akademisi dan cendekiawan untuk bisa mengambil prakarsa lebih besar guna mencari solusi kenegaraan, kebangsaan atau makharij ummatiyah, solusi keumatan melalui pendekatan yang moderat, serta menyosialisasikan pentingnya disiplin penerapan protokol kesehatan, mematuhi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat dan mengikuti vaksinasi Covid-19,” kata Ma'ruf.

