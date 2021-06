E-Voting Sulit Dilaksanakan dalam Pemilu Indonesia

Kamis, 24 Juni 2021 | 14:30 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Pelaksanaan e-voting diperkirakan sulit diterapkan dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, baik pada saat pandemi Covid-19 maupun dalam keadaan tidak ada pandemi. Hal itu karena sistem e-voting masih memiliki banyak kekurangan dan tidak sesuai dengan budaya lokal di Indonesia.

Demikian disampaikan tiga narasumber, yaitu Director of Program Development and Innovation Center Staffan Darnolf, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting, dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar dalam webinar Pacific Forum Internasional dengan tema Adapting to Covid-19: Indonesia, The United States and The Indo-Pacific Election in the Time of Covid-19, Kamis (24/6/2021).

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Sinaga mengatakan, Indonesia adalah negara yang sangat besar, baik dalam jumlah penduduk maupun secara geografi. Begitu luasnya wilayah Indonesia, menyebabkan ketersediaan jaringan internet belum bisa merata, terutama di daerah-daerah yang terpencil.

“Lihat saja di Jawa Barat dan Jawa Tengah, di tengah-tengah dua provinsi ini, masih saja ada daerah yang internetnya belum berjalan dengan baik,” kata Fritz Edward Siregar.

Namun, jika ditanya secara pribadi, Fritz sangat mendukung bila dilakukan e-voting pada pemilu 2024 atau pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Indonesia. Sistem ini bisa dilakukan secara bertahap di kota-kota besar yang sudah memiliki jaringan internet yang lancar dan bagus.

“Saya setuju pemungutan suara memakai elektronik atau pakai mesin, misalnya di 2024, kita bisa menggunakan e-voting melalui daring untuk pemilih yang berada di luar Indonesia, mungkin kita coba di kota-kota besar, kita bisa meluncurkan hal ini secara bertahap. Kita bisa menyelenggarakan pemungutan suara melalui daring,” jelas Fritz Edward Siregar.

Sulit

Kendati demikian, Fritz melihat pelaksanaan e-voting pada pemilu, baik pilpres maupun pilkada masih sangat sulit dilakukan di Indonesia. Karena pelaksanaan e-voting sangat sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena tidak ada bukti otentik atau fisik yang bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat.

“Yang paling penting dalam proses pemilu adalah kepercayaan. Suara mereka dihitung tidak bisa dilihat. Kalau proses yang lama, kertas bisa dilihat, kertas dihitung bisa dilihat. Tetapi untuk pemilu secara daring atau elektronik, terutama di kondisi Indonesia yang pasti ada sengketa pemungutan suara, saya merasa sangat sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat,” terang Fritz Edward Siregar.

Masih dalam acara yang sama, Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengungkapkan tidak menutup kemungkinan, pemilu di Indonesia bisa menggunakan e-voting pada masa yang akan datang.

“Tetapi apakah ini akan diterapkan di Indonesia secara keseluruhan, ini perjalanannya masih panjang,” ujar Evi Novida Ginting.

Selama ini, sistem pemilu langsung masih yang terbaik di Indonesia, karena pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara langsung dengan disaksikan pemilih, saksi dari partai politik pengusung hingga penyelenggara pemilu. Hal ini dilakukan sebagai transparansi bagi semua pihak.

Di masa pandemi Covid-19, lanjut Evi, Pilkada 2020 serentak dilakukan pada 9 Desember 2020 di 275 daerah. Pemilu tetap dilakukan secara langsung, meski KPU harus berpikir keras untuk mencari langkah penyebar penularan Covid-19 pada saat hari pemungutan suara.

Diretas

Evi melihat masih banyak kekurangan dari e-voting, di antaranya mudah diretas oleh oknum tak bertanggung jawab dan kerahasiaan tidak dapat terjamin dengan baik.

“Kita menawarkan elektronik rekapitulasi. Tujuannya untuk mempercepat proses penghitungan suara dan mengurangi kontak di antara para penyelenggara pemilu, saksi dan panwas di satu tempat. Tinggal kirim foto hasil penghitungan suara ke KPU untuk penghitungan berjenjang. Data suara bisa diakses publik. Jadi cepat, kurangi interaksi dan transparansi tetap terjamin, namun kerahasiaan tetap terjamin,” ungkap Evi Novida Ginting.

Sementara itu, Director of Program Development and Innovation Center Staffan Darnolf mengatakan sudah banyak negara yang meninggalkan e-voting sebagai sistem pemungutan suara dalam pemilu, seperti Norwegia, Jerman, dan Australia.

“Salah satu alasan utama tiga negara ini memutuskan meninggalkan e-voting, meskipun sudah mengeluarkan puluhan juta dolar untuk sistem ini, karena adanya kurang kepercayaan pada sistemnya,” ujar Staffan Darnolf.

Pemilih, lanjutnya, tidak percaya suara mereka akan aman dari retasan para hackers dan tidak bisa melihat suara mereka sendiri. Bahkan mereka bisa diintimidasi untuk memilih calon pemimpin yang ada.

“Jadi masalahnya kerahasiaan pemilih dalam e-voting tidak bisa terjamin. Kekhawatiran lainnya, adalah bagian hacking. Jadi kepercayaan terhadap sistem e-voting, menjadi kekhawatiran yang perlu diperhatikan,” tegas Staffan Darnolf.

Sumber: BeritaSatu.com