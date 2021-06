BPK Serahkan Laporan Hasil Reviu VNR SDGs 2021 kepada Pemerintah

Kamis, 24 Juni 2021 | 17:11 WIB

Oleh : JNS

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam penyerahan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Voluntary National Review on Sustainable Development Goals (VNR SDGs) Indonesia Tahun 2021 kepada pemerintah secara virtual, Rabu 23 Juni 2021. (Foto: Dok. BPK)

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Voluntary National Review on Sustainable Development Goals (VNR SDGs) Indonesia Tahun 2021 kepada pemerintah secara virtual, Rabu (23/6/2021).

"Kita patut berbangga atas peran serta secara aktif bangsa dan negara Indonesia sebagai bagian penting inisiatif global pencapaian Agenda 2030 dan SDGs. Capaian Agenda 2030 dan SDGs akan mengantarkan kita semua pada peradaban dunia yang lebih sejahtera melalui: ekonomi, kehidupan sosial, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; serta terjaminnya keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/6/2021).

"Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut selaras dengan tujuan negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945," lanjutnya.

Agung menjelaskan, hasil reviu BPK terhadap VNR tahun 2021 menunjukkan pemerintah telah menjaga kesinambungan dan keselarasan pengungkapan informasi dan analisis sesuai dengan VNR SDGs 2017 dan 2019 serta Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition.

"Namun demikian, pemerintah perlu memperhatikan keberlanjutan sumber daya serta relevansi data dan informasi, hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK serta due process yang sesuai dengan Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition," lanjut Agung.

Dalam rangka meningkatkan kualitas VNR SDGs 2021, BPK merekomendasikan kepada pemerintah agar memastikan pengungkapan keberlanjutan sumber daya serta relevansi data dan informasi.

Serta mengungkapkan pentingnya keselarasan informasi dan analisis masing-masing capaian tujuan dan target dengan hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK. Lebih lanjut, BPK juga merekomendasikan pemerintah untuk menjaga proses penyusunan VNR SDGs 2021 dengan tetap memperhatikan proses penyusunan, kerangka penyajian, dan pendokumentasiannya.

"Seperti rekomendasi yang diberikan BPK, maka dalam Laporan Reviu mengenai pentingnya data dan informasi atas capaian tujuan dan target SDGs serta hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPK memandang perlu adanya sebuah sinergi dan kolaborasi big data dan big data analytic untuk memastikan suatu integrasi dari sistem monitoring dan evaluasi implementasi SDGs ke depannya," ungkap Agung.

Ia menjelaskan, hal ini dapat terwujud melalui dukungan pemerintah dalam hal ini Bappenas sebagai focal point implementasi SDGs di Indonesia dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018; Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019; serta Arah, Kebijakan dan Strategi Transformasi Digital di semua Sektor Pembangunan dengan tetap menjaga keamanan dan privacy data dari kejahatan siber.

