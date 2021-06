Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Perlu Dukungan Pemerintah Pusat

Jumat, 25 Juni 2021 | 18:07 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyebut pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) memerlukan dukungan seluruh pihak. Hal ini mengingat ada dua potensi yang diperoleh dari PLTSa.

“PLTSa ini sepertinya membutuhkan dukungan semua pihak, mengingat ada 2 potensi yang didapatkan yaitu pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Di sisi lain, listrik bisa dihasilkan dari sampah tersebut,” kata Mamit dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com, Jumat (25/6/2021).

“Tanpa ada dukungan dari pusat, Pemda sepertinya berhati-hati dalam menjalankan pembangunan PLTSa tersebut mengingat investasinya sangat besar tetapi listrik yang dihasilkan kurang signifikan,” imbuh Mamit.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Mamit menekankan perlunya dibuat aturan turunan dari Perpres 35/2018, sehingga bisa mengatur juga dari sisi lebih teknis dan pembiayaan agar bisa berjalan optimal.

Harga pembelian listrik oleh PLN dari PLTSa untuk kapasitas sampai dengan 20 megawatt (MW) ditetapkan sebesar US$ 13,35 sen per kWh, sedangkan kapasitas di atas atas 20 MW ditetapkan US$ 11,8 sen AS per kWh. Menurut Mamit, harga jual listrik yang dihasilkan dari PLTSA terlalu mahal, sehingga bisa merugikan PLN sebagai pembeli.

Mamit mengusulkan adanya regulasi baru agar upaya pengurangan sampah perkotaan tidak membebani PLN. Apabila dikonversikan ke mata uang rupiah, dengan kurs US$ 1=Rp14.400, maka harga beli listrik dari PLTSa senilai Rp1.922,4 per kWh. Harga tersebut dinilai Mamit, di atas rata-rata biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik PLN. Pada APBN 2021, BPP ditetapkan Rp 355,58 triliun atau rata-rata sebesar Rp1.334,4 per kWh.

Mamit mencontohkan pembangkit PLTSa Benowo di Surabaya membutuhkan investasi sebesar US$ 50 juta dengan kapasitas 10 MW, PLTSa Jakarta investasinya mencapai US$ 345,8 juta dengan kapasitas pembangkit 38 MW. Nilai investasi yang besar tersebut membuat PLN harus membeli listrik sebesar US$ 13.35 sen per kwh.

“Dengan tarif per kWh yang begitu mahal maka akan memberatkan PLN, apalagi sebenarnya PLN masih memiliki pilihan energi primer lain yang tarifnya lebih rendah dibandingkan PLTSa,” kata Mamit.

Mamit menyatakan perlu adanya insentif tersendiri bagi PLN dalam membeli listrik yang dihasilkan oleh PLTSa. Dengan begitu, tidak memberatkan PLN, mengingat saat ini produksi listrik masih cukup berlimpah.

“Bentuk insentif yang bisa diberikan bisa berupa dana kompensasi atau subsidi kepada PLN terkait pembelian harga PLTSa tersebut,” ucapnya.

Mamit juga menyoroti soal biaya pembangunan PLTSa yang dibebankan ke daerah. Pasalnya hal itu akan cukup memberatkan bagi setiap pemerintah daerah (pemda). Menurut Mamit, pemda harus menggandeng pihak swasta dalam rangka membangun PLTSa tersebut.

“Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah mencapai nilai keekonomian dari biaya untuk pembangunan dengan nilai beli oleh PLN? Apalagi jika pemda menggandeng pihak swasta maka perhitungan mereka akan lebih hati-hati lagi, kecuali memang pemda membentuk BUMD yang mengelola PLTSa sendiri,” ujar Mamit.

Sumber: BeritaSatu.com