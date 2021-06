Kemlu: Rescheduling Ganja oleh PBB Bukan Berarti Legalisasi

Senin, 28 Juni 2021 | 08:48 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menegaskan perubahan kategori atau rescheduling cannabis atau ganja di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan berarti legalisasi.

Hal ini disampaikan oleh Rolliansyah Soemirat selaku Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri, pada webinar virtual mengenai perubahan scheduling cannabis yang digelar oleh BeritaSatu Media Holdings, Jumat (25/6/2021).

Pada bulan Desember lalu, Komisi PBB untuk Narkotika (CND) menggelar Sidang Reconvened Sesi ke-63 terkait usulan penghapusan cannabis dan cannabis resin dari Schedule IV pada Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961.

Schedule IV mengacu pada daftar narkotika yang paling berbahaya dan berpotensi besar untuk disalahgunakan. Dengan jumlah suara yang berbeda tipis, cannabis dan cannabis resin dikeluarkan dari Schedule IV, dan kemudian ditetapkan di bawah Schedule I, golongan zat yang sangat adiktif dan berpotensi untuk disalahgunakan atau zat yang dapat diubah menjadi obat-obatan berbahaya dan adiktif.

Indonesia pada saat digelarnya Sidang tersebut bukan anggota CND, sehingga tidak memiliki hak suara. Meski demikian, Indonesia memberikan pernyataan betapa kecewanya negara terhadap keputusan CND.

Menurut Rolliansyah, reklasifikasi cannabis dan cannabis resin ini sempat memicu kebingungan publik dan para pemangku kepentingan terkait. Banyak yang mempertanyakan apakah benar keputusan CND ini berarti legalisasi cannabis.

“That is not the case. Yang diusulkan di voting oleh PBB adalah listing dan cara pengaturannya. Bukan melegalkannya. Bagaimana pun dengan perpindahan scheduling, bendanya masih diberlakukan pengendalian yang ketat karena ada risiko penyalahgunaan,” ungkap Rolliansyah.

“Hanya dengan perubahan ini, PBB melalui CND memberikan semacam celah atau peluang bagi negara untuk melakukan penelitian medis mengenai cannabis dan cannabis resin. Titik. Tidak ada kaitannya dengan legalisasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Pasal 39 dalam Konvensi Tunggal 1961 Narkotika menjelaskan, negara pihak tetap dapat memberikan kontrol yang lebih ketat dari yang ditetapkan di Konvensi. Menurut Rolliansyah, Indonesia, dan juga beberapa negara yang memiliki pandangan serupa, akan mengacu pada pasal ini terkait perubahan scheduling cannabis.

“Pasal 39 inilah yang akan kita pakai. Bahwa kita sebenarnya secara nasional masih melihat benda ini akan lebih baik di-treat sebagai Schedule IV,” kata Rolliansyah.

Rolliansyah juga menekankan pentingnya agar seluruh pemangku kepentingan dan publik untuk duduk bersama membahas kelanjutan dari rescheduling ini.

“Bagaimana pun juga keputusan internasional is one thing, tetapi ketentuan regulasi nasional yang berlaku is another thing. Jadi, kita harus selalu melakukan komunikasi dan sosialisasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak,” tutur Rolliansyah.

Sebagai informasi, pada Sesi Sidang CND Reconvened ke-63, sebanyak 27 dari 53 negara, termasuk Kanada dan Amerika Serikat, setuju untuk perubahan scheduling. Sedangkan 25 negara lainnya seperti Turki menentang usulan ini. Hanya Ukraina memilih untuk tidak menggunakan hak suara.

Penelitian Medis Ganja

Hingga saat ini, pemerintah belum melakukan studi terkait penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Menurut Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan (Kemkes), Agusdini Banun Saptaningsih, penelitian manfaat medis ganja baru bisa dilakukan jika ada Permenkes.

“Permenkes yang membuka peluang penelitian ganja untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi sedang digodok. Tetapi di dalam melahirkan Permenkes ini, kita tentu harus berkoordinasi dengan BNN, Polri, akademisi dan peneliti,” kata Agusdini.

Sumber: BeritaSatu.com