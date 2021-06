Ketua Banggar DPR: Utang Pemerintah Meningkat, Tidak Perlu Panik

Senin, 28 Juni 2021 | 18:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menegaskan meningkatnya utang pemerintah tidak perlu direspons secara berlebihan, apalagi hingga membuat kepanikan. Sebab, angka utang pemerintah masih dalam posisi aman. Jauh dari batas atas yang digariskan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu sebesar 60% produk domestik bruto (PDB).

“Saya kira pemerintah dimanapun tidak akan mau terbelit utang dan mewariskan utang kepada generasi berikutnya hingga menjadi beban yang tidak tertanggungkan,” kata Said di Jakarta, Senin (28/6/2021).

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas ikhtisar hasil pemeriksaan Semester I tahun 2020, khususnya yang menyangkut utang pemerintah menyebutkan adanya kerentanan terhadap rasio utang terhadap penerimaan dan rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan. Kerentanan itu dipandang oleh BPK telah melampaui batas terbaik yang direkomendasikan oleh lembaga internasional.

Akan tetapi, menurut Said, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah membuat ketentuan mitigatif, melalui Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 17/KMK.08/2020 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Regulasi ini yang dirujuk oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan (Kemkeu) dalam menjalankan kebijakan utang pemerintah.

Said menilai pernyataan BPK soal utang memang baik, tetapi kurang bijak dalam ikut serta mendorong situasi kondusif dan kerja sama antar lembaga pada saat bangsa dan negara, sedang menghadapi krisis kesehatan dan kontraksi ekonomi. Sikap tersebut, menurut Said, ini jauh dari kepatutan dan tidak menjadi teladan yang baik rakyat yang sedang sudah menghadapi pandemic Covid-19. Said berharap antar lembaga dan kementerian hendaknya tidak saling menyerang di muka umum.

Said menegaskan semangat gotong royong sangat dibutuhkan dalam menanggulangi Covid-19 dan dampak sosial serta ekonominya. Sebagai lembaga negara, Said mengingatkan, segala tugas dan fungsi serta tindakan BPK semestinya mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan produk turunannya. Apabila ada pertimbangan lain di luar UU, kata Said, maka bukan yang utama dan menjadi acuan BPK menyatakan pendapat untuk dijadikan landasan dalam menilai kinerja subyek pemeriksaan.

“BPK akan lebih bijak bila menemukan berbagai praktik internasional yang baik dalam tata kelola utang pemerintah. Lebih bijak bila BPK menjadikannya sebagai rekomendasi tambahan yang sifatnya saran kepada pemerintah. Sebab yang utama dari rekomendasi BPK yang bersifat mengikat adalah ketentuan perundang-undangan,” ucap ketua PDI Perjuangan ini.

Said mengatakan profil utang pemerintah dengan mengacu data dari DJPU menunjukkan resiko valas yang menunjukkan tren penurunan. Dari total utang pemerintah pada 2019 sebesar Rp 4.778 triliun, sebesar Rp 1.808,9 triliun atau 37,8% dalam bentuk valas. Pada 2020 porsi valas naik ke level Rp 2.037 triliun atau 33,5% dari total utang Rp 6.074,6 triliun. Kondisi ini disebut Said dalam koridor Kepmenkeu 17/KMK.08/2020 yang menetapkan porsi utang pemerintah dalam komposisi valas maksimal 41%.

Demikian juga rata-rata tertimbang jatuh tempo utang pemerintah menunjukkan tren penurunan. Setidaknya pada rentang 2016-2020, menunjukan angka di bawah 9 tahun. Posisi ini, kata Said, menunjukkan indikator manajemen utang terkelola dengan baik. Rata-rata angka rata-rata tertimbang jatuh tempo utang pada 2016 (9.1 tahun ), pada 2017 (8.7 tahun), pada 2018 (8.4 tahun), pada 2019 (8.5) dan pada 2020 (8.8).

Said menyebut data ini menjelaskan manajemen penerbitan, penjualan, dan jatuh tempo utang pemerintah dijalankan dengan tata kelola yang baik. Tak hanya itu, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari utang, pemerintah telah menempuh langkah kreatif menggunakan berbagai strategi. Berbagai skema proyek tidak harus bergantung pada anggaran pendapatan belanja negar (APBN).

Said menuturkan pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI) ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan program pemerintah dari sumber utang, termasuk juga skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan swasta murni. Skema lainnya menuntut kinerja BUMN positif. Dengan begitu, kata Said, dividen BUMN memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara.

Said menambahkan pemerintah juga telah mengajukan usulan revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) kepada DPR. Diharapkan ada kompatibilitas antara postur ekonomi nasional dengan sistem perpajakan nasional. Dampaknya, menurut Said, rasio pajak akan meningkat dan kompatibel dengan peningkatan perekonomian nasional. Langkah ini sebagai jalan untuk mengurangi gap dan ketertinggalan antara rasio pajak terhadap PDB dengan rasio utang terhadap PDB.

