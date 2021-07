Resiliensi, Kunci Utama Bangkit dari Pandemi Covid-19

Jumat, 2 Juli 2021 | 09:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Iluni UI Fakultas Psikologi Ivan Ahda mengatakan, resiliensi merupakan kunci utama bangkit dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia, dan khususnya Indonesia lebih dari setahun ini.

Resiliensi sendiri menurutnya adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan bangkit kembali setelah mengalami kejadian yang penuh dengan tekanan, tragedi, dan trauma.

Disebutkan kehidupan yang selama ini normal, mendadak berubah. Kabar duka tentang kehilangan kerabat, pekerjaan, dan usaha datang bertubi-tubi.

“Masyarakat dicekam rasa cemas dan khawatir, baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Pada sisi lain dari fenomena ini, kita juga melihat kegigihan masyarakat menemukan kembali kehidupannya,” ujar Ivan saat membuka webinar secara daring dengan tema “Resiliensi untuk Negeri”, Kamis (1/7/2021).

Ivan mengatakan webinar ini diselenggarakan dalam rangkaian Dies Natalis Fakultas Psikologi ke-61. Tema ini dinilai sejalan dengan tema Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia tahun 2021, yaitu Indonesia Bangkit.

Menurut Ivan, tema ini dipilih dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya resiliensi dalam situasi yang sulit. Hasil riset mengenai resiliensi masyarakat Indonesia akan menjadi informasi penting dalam rangka memberikan intervensi yang diperlukan oleh masyarakat untuk bisa membangun resiliensi.

“Tema ‘Resiliensi untuk Negeri’ ini dipilih selaras dengan apa yang menjadi visi Iluni UI Fakultas Psikologi, yaitu mewujudkan alumni yang adaptif dan resilien. Alumni Psikologi UI yang tersebar memiliki peran kunci untuk menjadi jembatan penguat resiliensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Ivan.

Deputi IV Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Femmy Eka Kartika Putri dalam paparannya bertajuk “Membangun Manusia Indonesia yang Resilien” mengatakan keluarga merupakan pondasi yang penting dalam meningkatkan resiliensi bangsa ini.

“Jadi, keluarga diharapkan bertahan dan bangkit dari tantangan yang ada,” ujar Femmy.

Disebutkan keluarga merupakan lingkungan terkecil yang mampu mengubah situasi dan menjadi pemicu untuk berkembang ke arah positif.

“Oleh karena itu, penting betul posisi keluarga dalam membangun resiliensi bangsa Indonesia ini,” tambahnya.

Sebelumnya Ivan juga mengatakan, enam kegiatan yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-61 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, yaitu Riset Resiliensi di Indonesia, Psiko Run, Acara Puncak Dies Natalis, Webinar Resiliensi, Pelatihan Resiliensi, dan Festival Resiliensi.

Kegiatan webinar ini akan menjelaskan tentang temuan Riset Resiliensi, Pelatihan Resiliensi yang dilakukan secara terbatas merupakan bentuk intervensi bagaimana menumbuhkan resiliensi tersebut.

Berbeda dari dua kegiatan sebelumnya, Psiko Run merupakan kegiatan olahraga yang bertujuan untuk mengumpulkan dana beasiswa bagi teman-teman mahasiswa F-Psi UI dan membantu karyawan F-Psi UI, serta masyarakat sekitar yang terdampak Covid-19.

Sedangkan Festival Resiliensi merupakan kegiatan pemberian pengakuan dan penghargaan untuk para individu, komunitas dan organisasi yang telah mengembangkan resiliensi mereka di masa pandemi ini.

Seluruh rangkaian kegiatan Dies merupakan kolaborasi tim Fakultas Psikologi UI dengan panitia dies yang berasal dari Alumni Angkatan 1989, 1990 dan 1991 yang diketuai Isdar Andre Marwan.

Kegiatan dies berlangsung sepanjang bulan April hingga Agustus 2021 dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti orang tua, pendidik, UMKM, pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat luas.

Pada puncak acara dies, di samping sambutan yang diberikan oleh Rektor UI, Ketua MWA UI, Ketua Iluni UI, Ketua Iluni UI Psikologi, dan Dekan Fakultas Psikologi Tjut Rifameutia Umar Ali, psikolog, berbagai instansi pendidikan, mitra kerja, dan mitra asing turut menyampaikan harapan mempererat kolaborasi dengan Fakultas Psikoloti UI.

"Di antaranya dari University of Queensland, Loyola University Chicago, Maastricht University, University of Amsterdam, University of Groningen, Chulalongkorn University, Chinese Academy of Sciences, dan University of Malaya," pungkas Ivan.

