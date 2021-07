Bank Dunia Tetap Masukkan Indonesia dalam Negara Berpendapatan Menengah

Kamis, 8 Juli 2021 | 16:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Staf Khusus Presiden bidang ekonomi, Arif Budimanta mengatakan, Indonesia tetap terkategorikan sebagai negara berpendapatan menengah menurut Bank Dunia. Dalam kategori negara berpendapatan menengah, posisi Indonesia terakhir ada di Lower Middle Income, bahkan sempat naik kelas ke Upper Middle Income pada 2019.

“Hal ini disebabkan karena sejak awal 2020 seluruh dunia termasuk Indonesia masuk ke dalam pandemi,” kata Arif Budimanta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/7/2021).

Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah, lanjut Arif. Penyelamatan masyarakat dan kesehatan menjadi prioritas, seperti social distancing yang diterapkan dengan adanya PSBB dan PPKM sehingga mobilitas masyarakat berkurang dan laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi.

Melihat upaya keras pemerintah dalam melakukan pengendalian pandemi Covid-19, Arif yakin Indonesia bisa kembali masuk kedalam kategori negara upper middle income.

“Ke depan jika kita asumsikan pertumbuhan ekonomi kita 5-6% per tahun dan pertumbuhan penduduk kita 1,2% per tahun maka dalam waktu tidak terlalu lama yakni 1-2 tahun ke depan kita akan segera kembali masuk ke kategori Upper Middle Income,” ujar Arif Budimanta.

Meskipun ada peningkatan thresholds yang dilakukan World Bank yakni dari US$ 4.046 menjadi US$ 4.096, laporan Bank Dunia terbaru menyebutkan tahun 2020, Indonesia kembali turun menjadi negara kategori Lower Middle Income.

Alasannya, menurut Arif, secara sederhana adalah karena pendapatan per kapita Indonesia (GNI per kapita) pada 2019 (ketika naik kelas) sebesar US$ 4.050 atau baru berada sedikit di atas batas bawah klasifikasi yang ditetapkan Bank Dunia yakni US$ 4.046.

“Sehingga ketika awal 2020 ekonomi kita terkontraksi karena terdampak oleh Covid-19, maka pendapatan per kapita kita turun menjadi US$3.870 dan akhirnya kembali ke kategori lower middle income,” terang Arif Budimanta.

Selain Indonesia, Arif mengungkapkan, ada beberapa negara yang juga turun dari Upper Middle Income menjadi Lower Middle Income seperti Belize, Samoa, serta Iran.

Bahkan Iran mengalami penurunan GNI cukup dalam yakni dari US$ 5.240 menjadi US$ 2.870. Tidak hanya itu, ada juga beberapa negara yang turun peringkat dari High Income menjadi Upper Middle Income seperti Mauritius, Panama, dan Romania.

“Di samping negara-negara yang mengalami penurunan kelas tersebut bukan berarti negara lainnya tidak terdampak pandemi. Banyak negara yang juga mengalami penurunan GNI per kapita, namun karena kondisi tidak berada didekat income classification thresholds yang ditetapkan maka tidak mengalami perubahan ataupun penurunan kelas,” jelas Arif Budimanta.

