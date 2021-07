Pemerintah Akan Jalankan PPKM Darurat di 15 Kabupaten/Kota Non Jawa Bali

Jumat, 9 Juli 2021 | 22:07 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk 15 kabupaten/kota di wilayah non Jawa-Bali.

Hal ini tidak terlepas dari tingginya kenaikan kasus aktif Covid-19 di daerah tersebut. Pengaturan PPKM Darurat di Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali Darurat ditetapkan sesuai dengan PPKM Darurat di Jawa-Bali yaitu sesuai Instruksi Mendagri No 15,16, dan 18 Tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto, mengatakan, pengaturan ini mulai berlaku tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan keputusan berikutnya.

Pemerintah mengambil sejumlah langkah-langkah antisipatif agar jangan sampai terjadi kondisi yang semakin tidak kondusif Pada kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Darurat diberikan bantuan beras dan bantuan produktif usaha mikro.

“Kami melihat secara nasional eskalasi Covid-19 masih terus meninggi baik di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali,” ucap Airlangga dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (9/7/2021).

Ada pun parameter penetapan Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Darurat yaitu level asesmen 4, tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR) lebih dari 65%, kasus aktif meningkat signifikan, dan capaian vaksinasi masih di bawah 50%.

Berdasarkan parameter tersebut, maka pemerintah menetapkan 15 kabupaten/kota di luar Jawa Bali yang menerapkan PPKM Darurat: Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Kota Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.

Berdasarkan data KPC PEN per Kamis (8/7) terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan minggu sebelumnya yaitu kasus konfirmasi harian naik 43,97%, jumlah kematian naik 56,43%, dan jumlah rawat inap naik 13,71%.BOR di luar Jawa-Bali mengalami peningkatan, yang tertinggi yaitu Lampung (82%) dan Kalimantan Timur (80%), Papua Barat (79%), Kepulauan Riau (77%), Kalimantan Barat (68%), dan Sumatera Barat(67%).

“Secara nasional kasus aktif per Kamis (8/7)sebanyak 359.455 kasus, dengan kontribusi kasus aktif dari Jawa-Bali 76,98%,dan Non Jawa-Bali 23,02%,” ucap Airlangga.

Dalam pelaksanaan PPKM Darurat perusahaan di sektor non esensial menerapkan 100% work from home (WFH). Khusus untuk sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, industri orientasi ekspor, dan lainnya dapat menerapkan maksimal 50% work from office (WFO).

Sedangkan untuk sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat diperbolehkan menerapkan 100% WFO dengan menerapkan prokes yang ketat.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan seperti mall dan pusat perdagangan, tempat ibadah, fasilitas umum, dan kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan sementara akan ditutup.

Pelaksanaan resepsi pernikahan masih bisa dilaksanakan dengan maksimal tamu sebanyak 30 orang. Transportasi umum juga masih bisa diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Airlangga mengatakan pemerintah akan memperkuat 3T (testing, tracing, treatment) bagi daerah PPKM Darurat 15 Kab/Kota di luar Jawa dan Bali. Target testing perlu ditingkatkan, tracing dilakukan untuk mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Sementara itu treatment dilakukan secara komprehensif sesuai dengan berat gejala.

“Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit, isolasi terpusat perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,” ucap Airlangga.

Pemerintah segera memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta KPM Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

Pemerintah memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro(BPUM) sebesar Rp 1,2 juta untuk 3 juta usaha mikro diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang memberlakukan PPKM Darurat.

Pemerintah juga akan melakukan vaksinasi ke 3 sebagai booster untuk tenaga kesehatan.untuk tenaga kesehatan yang bekerja di garis terdepan dalam penanganan Covid-19.

Program vaksinasi ke 3 akan dilakukan mulai minggu depan untuk 1,47 juta tenaga kesehatan. “Teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kementerian Kesehatan,” kata Airlangga.

