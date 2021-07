Buka S-2 Teknik Informatika, UPH Tawarkan 4 Spesialisasi Sesuai Industri 4.0

Founder Lippo Group Dr. Mochtar Riady bersama dengan Rektor Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr (HC) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. (kanan), dan Dosen Magister Teknik Informatika UPH I Made Murwantara S.Si., M.Kom., Ph.D. (kiri), hadir di webinar “Towards Excellence in Information Technology” sebagai tanda peresmian Magister Teknik Informatika UPH dengan sistem Track Master by Research yang digelar secara virtual, Tangerang, Sabtu (17/7/2021). Prodi Magister Teknik Informatika UPH menawarkan empat bidang spesialisasi yaitu; Informatika Medis, AI, Komputasi Awan dan Teknologi Blockchain, serta Data Sains. Spesialisasi tersebut akan dilaksanakan melalui dua bentuk program pendidikan (track) yaitu kelas reguler (course work) dan kelas penelitian (by research). (Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah)