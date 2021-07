Aset Terdakwa Belum Sepenuhnya Dirampas, KPK Banding Atas Vonis Eks Panitera PN Jakut

Senin, 19 Juli 2021 | 15:41 WIB

Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Tim jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi. Dalam putusannya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 300 juta subsidair 4 bulan terhadap Rohadi lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap, gratifikasi serta melakukan pencucian uang atas suap dan gratifikasi yang diterimanya.

"Tim JPU yang diwakili Januar Dwi Nugroho, hari ini Senin (19/7/2021) telah menyatakan upaya hukum banding melalui kepaniteraan pidana khusus Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (19/7).

Ali menyampaikan, upaya banding ini diajukan Jaksa salah satunya lantaran terdapat sejumlah aset milik terdakwa Rohadi yang belum sepenuhnya dirampas sebagaimana dalam surat tuntutan Tim JPU dalam rangka aset recovery. Ali mengatakan, alasan selengkapnya dituangkan Jaksa dalam memori banding.

"Uraian selengkapnya termuat dalam memori banding yang akan segera disusun dan kami serahkan kepada pengadilan Tinggi Jakarta," kata Ali.

KPK berharap Majelis Hakim pada tingkat banding mengabulkan permohonan banding JPU KPK tersebut.

Hal ini mengingat salah satu tujuan dari kebijakan pemidanaan agar timbul efek jera adalah dilakukannya perampasan aset dari para pelaku tindak pidana korupsi.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan terhadap mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Rohadi. Majelis Hakim menyatakan Rohadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah menerima suap dan gratifikasi. Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Mahkamah Agung (MA) tersebut juga dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hukuman terhadap Rohadi lebih ringan dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Jaksa menuntut agar Rohadi dihukum 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap Rohadi, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Rohadi tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Hakim menilai Rohadi kooperatif dalam menjalani proses peradilan; berterus terang memberikan keterangan di persidangan; menyatakan mengaku bersalah; dan merupakan tulang punggung keluarga.

Dalam perkaranya Hakim menyatakan, Rohadi terbukti menerima suap dengan nilai total Rp 4,6 miliar. Suap itu salah satunya diterima Rohadi dari Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus Ijie senilai Rp 1,2 miliar terkait pengurusan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus supaya dapat dibebaskan pada tingkat kasasi di MA.

Selanjutnya, Rohadi juga dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp 110 juta dari Jeffri Darmawan melalui perantara bernama Rudi Indawan. Rohadi juga menerima suap dari Ali Darmadi Rp1.608.500.000, dan dari Yanto Pranoto melalui Rudi Indawan Rp 235 juta. Kemudian Rohadi menerima uang dari mantan Anggota DPR RI, Sareh Wiyono sebesar Rp 1,5 miliar untuk memenangi perkara perdata milik teman Sareh Wiyono yang sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Selain suap, Rohadi terbukti menerima gratifikasi dengan nilai Rp 11,5 miliar sejak Mei 2001 atau saat dirinya menjabat sebagai panitera pengganti di PN Jakarta Utara. Rohadi pada tahun 2011 sempat dimutasi menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi dan kembali ditugaskan sebagai Panitera PN Jakut pada 2014.

Rohadi juga dinyatakan terbukti telah mencuci uang hasil suap dan gratifikasinya sejumlah Rp40,5 miliar. Modus yang digunakan Rohadi dalam mencuci uang hasil kejahatannya itu mulai dari membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya.

Dalam surat dakwaan, Rohadi disebut membeli tiga unit perumahan di Perumahan The Royal Residence, satu unit rumah villa di Perumahan Villa Bumi Ciherang, Perumahan Grand Royal Residence, sejumlah bidang tanah (lahan sawah) di Indramayu. Total pembelian tanah dan bangunan itu senilai Rp13,01 miliar.

Rohadi juga membelanjakan atau membeli 19 kendaraan roda empat dengan transaksi pembayaran seluruhnya senilai Rp 7,714 miliar. Adapun, mobil yang pernah dibeli Rohadi yakni, Jeep Wrangler Sport Platinum Diesel 2800 CC AT tahun 2013; Mitsubishi Pajero warna putih; Toyota New Camry 3.5 Q A/T; Toyota Alphard warna hitam. Kemudian, Toyota Camry Type 2.4 G AT tahun 2006 warna hitam; Mitsubishi Pajero Sport Exeed 4x2 AT tahun 2015 warna hitam; Mercedes Benz C 250 CGI AT tahun 2014 warna hitam metalica; Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T TRD tahun 2015 warna hitam metalik; Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Exceed 4x2 A/T warna hitam tahun 2015; dan Toyota Alphard 2.5 G AT Luxury warna putih metalik tahun 2016.

Rohadi juga menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk atau menukarkan uang dengan total Rp 19,40 miliar ke dalam bentuk sejumlah mata uang asing.

Sumber: BeritaSatu.com