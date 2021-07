Ketua KPK: Mari Rayakan Iduladha dengan Sederhana

Senin, 19 Juli 2021 | 21:10 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan selamat Hari Raya Iduladha kepada seluruh umat muslim. Firli mengajak umat muslim merayakan Iduladha dengan kesederhanaan.

“Dengan meneladani kisah Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS, khususnya Baginda Rasulullah Muhammad SAW, esensi dan makna Iduladha serta menjaga akhlakqul karimah antikorupsi, mari kita rayakan Iduladha, Hari Raya Kurban dengan sederhana,” kata Firli dalam keterangannya, Senin (19/7/2021).

“Beribadah bersama keluarga di rumah saja dan tetap meriahkan Lebaran dengan bersilaturahmi ke sanak famili, keluarga, teman, sahabat melalui tatap muka langsung via online, dan senantiasa berdoa memohon kehadirat Allah Swt dalam perang badar bangsa ini melawan korupsi di NKRI,” tegas Firli.

Firli menuturkan Iduladha tidak dapat dirayakan seperti biasanya, karena masih mewabahnya pandemi Covid-19 di Tanah Air. Firli optimistis umat Muslim tidak kehilangan semangat Idulaha, walau rangkaian ibadah hingga perayaan hanya dapat dilakukan di rumah dengan cara sederhana.

“Tidak sedikit hikmah serta nilai-nilai kehidupan yang dapat kita petik dari makna dan esensi Iduladha, Hari Raya Kurban, salah satunya dari sejarah kisah Nabi Ibrahim AS dan Istrinya Siti Hajar dan buah hati mereka, Ismail AS, satu diantara kisah 25 nabi yang biasa kami dengar sebagai dongeng pengantar tidur semasa kecil, oleh almarhum ayah dan ibu,” kata Firli.

Firli mengatakan kisah keluarga Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail yang menjadi asal muasal ibadah haji, Iduladha, dan penyembelihan hewan kurban, banyak memberikan teladan untuk kehidupan umat manusia tentang arti dan makna sebuah pengorbanan, kepatuhan, keikhlasan serta keberanian. Selain itu juga tekad kuat untuk menjalankan semua kewajiban dan menjauhi segala larangan-Nya, sebagai wujud kecintaan utuh kepada Allah Swt.

“Tidak berlebihan jika kami menilai esensi, makna serta nilai-nilai kehidupan dari tauladan yang diberikan keluarga Nabi Ibrahim, adalah solusi dari permasalahan besar bangsa kita, yaitu laten korupsi serta perilaku koruptif yang masih berurat akar di republik ini,” ucap Firli.

Menurut Firli, negeri ini membutuhkan anak-anak bangsa yang memiliki keberanian luar biasa layaknya seorang Nabi Ismail. Kerelaan dan keikhlasan sejatinya Siti Hajar, keteguhan segenap hati serta jiwa Nabi Ibrahim,dalam perang badar melawan korupsi yang telah menggurita di negeri ini.

“Perlu di ingat, bukannya menyerah atau larut dalam bisik dan bujuk rayu setan yang terkutuk, Nabi Ibrahim sekeluarga melempari penghuni kekal neraka (setan) ini dengan batu, yang kita ketahui sebagai kegiatan jumrah dalam salah satu adab pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Makkah Al Mukaramah,” kata Firli.

“Bercermin dari keluarga Nabi Ibrahim dan Iduladha, Hari Kurban, hal ini seyogianya kita jadikan momentum untuk melempar jauh perilaku koruptif, menyembelih sifat serta tabiat tamak layaknya seekor binatang yang sejatinya ada namun terpendam dalam diri setiap manusia,” tutur Firli.

Firli menyatakan tabiat tamak manusia pada hakikatnya adalah wujud nyata ketidakmampuan mengontrol dan mengendalikan hasrat serta hawa nafsu sehingga menjadi rakus layaknya seekor tikus. Tidak pernah puas, selalu merasa kurang dengan apa yang telah dimiliki.

“Dalam perspektif sejarah Islam, sebuah riwayat hadis bahkan menyebut bahwa Baginda Rasulullah Muhammad SAW enggan menyalati jenazah seseorang yang melakukan penggelapan harta, naudzubillah min dzalik,” ucap Firli.

“Alasan Nabi Muhammad SAW enggan menyalati jenazah tentara tersebut adalah almarhum telah menggelapkan harta yang bukan menjadi haknya. Meskipun demikian, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menshalati jenazah almarhum sebelum dikebumikan,” imbuh Firli.

Firli menuturkan Ibnu Abdil Barr dalam al-Tamhid menyatakan bahwa terdapat tujuan dalam kebijakan yang diambil oleh Rasulullah, yaitu memberi hukum jera bagi orang-orang yang masih hidup agar tidak melakukan perbuatan serupa. Sementara bagi mereka yang masih melakukan untuk segera menyudahinya.

“Setelah ditelusuri, ternyata sahabat yang gugur tersebut masih menyimpan manik-manik hasil rampasan perang yang belum dibagikan, yang nilainya sekitar dua dirham. Hanya karena menggelapkan ghanimah senilai dua dirham, Nabi SAW menunjukkan ekspresi kebencian yang terang. Bagaimana dengan yang korupsi lebih besar dari itu?,” demikian Firli.

