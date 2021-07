Gandeng Lembaga Malaysia, Kalbis Institute Gelar Pelatihan Akuntansi untuk Mahasiswa

Kamis, 22 Juli 2021 | 08:44 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Kalbis Institute menggelar pelatihan akuntansi untuk mahasiswa bekerja sama dengan lembaga asal Malaysia, Sunway Test Centre For Accountary Excellence. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan lulusannya.

Head of Branding and Communication Kalbis Institute, Raymond Christantyo mengatakan, program tersebut terafiliasi dengan Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Oleh karena itu, pihaknya mengirim 20 mahasiswa untuk mengikuti program pelatihan yang digelar secara daring tersebut.

“Kalbis Institute sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terbaik di Indonesia terus meningkatkan kualitas lulusan salah satunya dengan memberikan program sertifikasi melalui kerja sama yang dibangun,” kata Raymond dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (22/7/2021).

BACA JUGA Gandeng Hashmicro, Kalbis Institute Kembangkan Laboratorium Akuntasi Digital

Ia menyebutkan, ke depannya setiap program studi (prodi) akan diafiliasikan dengan program sertifikasi, sehingga setiap lulusan secara nyata memiliki kemampuan yang siap diserap di dunia industri maupun di dunia usaha.

“Hal itulah yang menjadi penting sebagai bagian dalam mewujudkan SDM yang berkualitas di Indonesia.” ujar Raymond.

Sementara itu, Nathalia Beamon, mahasiswa prodi Akuntansi Cohort 2020 mengatakan, pengalaman belajar dalam program partnership antara Kalbis Institute dan Sunway untuk program sertifikasi ACCA sangat menyenangkan.

Menurutnya, materi pembelajaran yang disampaikan dalam Bahasa Inggris sangatlah lengkap.

“Perbedaan kultural juga bukanlah sebuah masalah bagi dosen dari Sunway. Bahkan terus berusaha untuk mereferensi dan membandingkan kultur sosial dan korporat antara Indonesia dan Malaysia sehingga kami dapat mengerti materi yang diajarkan dengan baik sekaligus memperluas wawasan kami,” ucapnya.

BACA JUGA Tingkatkan Kualitas Lulusan, Kalbis Institute Berikan Sertifikasi bagi Mahasiswa

Pendapat senada juga disampaikan oleh Ricard Hermawan, prodi Akuntansi Cohort 2020. Menurutnya, banyak mendapatkan pembelajaran seputar sertifikasi akuntan sejak di bangku perkuliahan.

Dikatakan Ricard, pembelajaran yang disajikan sangat menarik karena disajikan dengan Bahasa Inggris, perspektif internasional dan membahas secara keseluruhan tentang perekonomian baik makro, mikro maupun tentang organisasi.

“Kalau di perkuliahan umum hanya di dapatkan di satu mata kuliah tapi jika ini seperti 3 in 1 bahkan lebih,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com