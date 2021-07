Ini Perbedaan Level 4 dan 3 dalam Inmendagri Nomor 22 dan 23

Kamis, 22 Juli 2021 | 21:02 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan dua instruksi yang baru dalam upaya mengendalikan penularan Covid-19 di Indonesia.

Keduanya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali, serta Inmendagri Nomor 23 tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Kedua inmendagri ini sama-sama dikeluarkan Tito Karnavian pada 20 Juli 2021 sebagai tindak lanjut dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perpanjangan PPKM di Indonesia, baik yang berskala darurat di Jawa dan Bali maupun berskala mikro di luar daerah Jawa dan Bali.

Penerapan PPKM ;evel 4 di Jawa dan Bali serta PPKM berbasis mikro ini akan dimulai bersamaan sejak 21 Juli hingga 25 Juli 2021. Setelah itu, Tito mengatakan Kemdagri akan melakukan evaluasi penerapan kedua inmendagri tersebut.

“Kami sudah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021, kemudian ini berlaku dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 (Juli), dan setelah itu nanti akan ada evaluasi,” kata Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi terkait evaluasi PPKM level 4 di Jawa dan Bali melalui video konferensi, Rabu (21/7/2021).

Berdasarkan pengamatan Beritasatu.com terhadap dua Inmendagri tersebut, terlihat aturan PPKM level 3 dan 4 dalam Inmendagri Nomor 22 tahun 2021 tidak ada bedanya. Baik level 3 maupun level 4, sama-sama harus menerapkan kegiatan belajar mengajar secara online, pelaksanaan kegiatan sektor nonesensial 100% work from home (WFH), kegiatan sektor esensial dapat beroperasi 50% staf pelayanan publik dan antara 10-25% work from office (WFO) untuk bagian administrasi serta esensial pada sektor pemerintahan diberlakukan 25% staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.

Lalu sektor kritikal dapat beroperasi 100% staf, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan swalayan dibatasi jam operasional hingga pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50%, apotek dan toko obat buka 24 jam, pelaksanan kegiatan makan atau minum take away, pusat perbelanjaan ditutup, tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama PPKM dengan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah, resepsi pernikahan ditiadakan, kegiatan seni dan budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara, serta fasilitas umum ditutup sementara.

Selanjutnya, transportasi umum diberlakukan kapasitas maksimal 70% dan pelaku perjalanan domestik harus menunjukkan kartu vaksin dosis pertama, PCR H-1 atau H-2.

Tito mengakui, secara umum isinya sama dengan aturan sebelumnya, yaitu PPKM darurat.

Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM level 4 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen, dan untuk melengkapi pelaksanaan Inmendagri mengenai PPKM mikro serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021, terdapat sedikit perbedaan penerapan PPKM di level 3 dan 4 di luar Jawa dan Bali.

Pertama, pada PPKM level 4, untuk kegiatan sektor non-esensial wajib memberlakukan 100% WFH pada PPKM level 4. Sedangkan dalam penerapan PPKM Level 3, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% WFH dan 25% WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kedua, pada PPKM level 4, pelaksanaan kegiatan sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%. Lalu perusahaan-perusahaan sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen. Sedangkan pada PPKM level 3, tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Ketiga, pada PPKM level 4, kegiatan makan atau minum di tempat umum hanya menerima delivery/take away, tidak boleh dine in. Tetapi pada PPKM level 3, kegiatan makan/minum boleh di tempat sebesar 25%, jam operasional dibatasi hingga pukul 17.00, layanan delivery/take away tetapi diizinkan hingga pukul 20.00, restoran yang hanya melayani layanan delivery/take away boleh beroperasi selama 24 jam. Semua itu dilakukan dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat.

Keempat, kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara pada PPKM level 4. Lalu pada PPKM level 3, kegiatan tersebut boleh dibuka hingga pukul 17.00 dengan pembatasan kapasitas pengunjung 25% dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Kelima, pada PPKM level 4, untuk transportasi umum diberlakukan maksimal 70% kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Lalu di PPKM level 3, boleh beroperasi dengan protokol kesehatan ketat.

Keenam, pada PPKM level 4, resepsi pernikahan ditiadakan, sedangkan di level 3 untuk kegiatan hajatan paling banyak 25% dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan di tempat.

